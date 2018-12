Nicaragua: deux journalistes accusés de "terrorisme" et de "conspiration"

Lucia Pineda est journaliste et directrice de la rédaction de la chaîne d'informations nicaraguayenne 100% Noticias. Depuis quelques heures, elle est en détention préventive, dans l'attente de son procès qui doit débuter le 25 janvier. Aux yeux de la justice du Nicaragua, Lucia Pineda est désormais une terroriste présumée. Le parquet de Managua accuse la journaliste de "provocation, incitation et conspiration à commettre des actes terroristes" ainsi que d'incitation à la haine "envers l'institution de l'ordre public, la police nationale", selon un communiqué publié par la présidence de la République.

"Des informations fausses et non corroborées" ?

Les juges estiment notamment que la journaliste a diffusé "des informations fausses et non corroborées à la télévision et sur les réseaux sociaux, dans le but de générer une angoisse et une haine radicales à l'égard des partisans et des membres du parti" au pouvoir, le Front sandiniste de libération nationale (FSLN).