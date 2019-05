New York veut placer un milliard d’huîtres dans sa baie

Le projet Billion Oyster, commencé en 2014, vise à redonner aux eaux de la baie de New-York leur qualité d’origine, grâce à l’installation de parcs à huîtres.

Ces mollusques ont la capacité de filtrer et de purifier les eaux, elles « éliminent l’azote et l’incorporent dans leurs coquilles et leurs tissus. Près des récifs ostréicoles, l’eau est souvent plus claire » expliquent les scientifiques Pete Malinowski et Gulnihal Ozbay au Figaro.

Des élèves d’écoles primaires, des scientifiques et des bénévoles participent donc régulièrement à des actions pour réimplanter ces coquillages dans le port.

Avant les ravages liés à la pollution et à la surexploitation, les huîtres et les fruits de mer étaient présents en masse aux abords de la baie de New-York. Le milliard d'huîtres qui sera implanté dans ce projet ne sera pas forcément comestible, mais le projet vise surtout à sensibiliser les jeunes générations aux enjeux environnementaux.