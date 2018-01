Neuf morts lors d'attaques de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria

Neuf personnes ont été tuées au cours de deux attaques séparées des combattants de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, ont déclaré mardi à l'AFP des habitants et des membres des forces armées.

La première attaque s'est déroulée lundi à environ 11H00 (10H00 GMT) lorsque six personnes ramassant du bois ont été tuées par balles près du village de Jinene, près de la ville frontalière de Ngala dans l'Etat de Borno.

"Six personnes ont été tuées par des hommes armées qui ont aussi enlevé cinq filles", a indiqué à l'AFP Umar Kachalla, un responsable de la milice de Gamboru, près de Ngala, précisant que l'attaque avait été menée par des jihadistes qui sont arrivés sur sept motos. "Quelques-uns des ramasseurs de bois ont réussi à s'échapper et (...) ont informé les soldats", a-t-il ajouté.

Attaque à moto et à vélo

Lors de la deuxième attaque, "les hommes armés de Boko Haram à moto et à vélo ont envahi lundi vers 23H30 (22H30 GMT) en grand nombre le village de Pallam", dans l'Etat de l'Adamawa, a affirmé un chef local, Maina Ularamu.

"Trois personnes ont été tuées et deux, gravement blessées, (ont été emmenées) à l'hôpital", tandis que les assaillants ont brûlé plusieurs maisons et commerces et pillé des vivres, a-t-il précisé.

Selon ce notable, l'une des victimes était un commerçant qui dormait à l'intérieur de son magasin et a refusé d'ouvrir la porte quand ils le lui ont demandé. "Ils l'ont brûlé avec le magasin", a expliqué M. Ularamu. "Ils se sont ensuite dirigés vers le dispensaire où ils ont tué le gardien, emportant tout le matériel médical avant d'incendier le dispensaire".

Boko Haram mène une insurrection depuis 2009 pour la création d'un Etat islamique dans le nord-est du Nigeria, des violences qui ont fait au moins 20.000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés.