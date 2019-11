Neige, fleuves en crue, tempêtes: l'Italie placée en état d'urgence

Neige, montée des eaux… les intempéries qui touchent l’Italie continuent à provoquer des dégâts dans tout le pays.

A Venise, d’abord, une nouvelle marée haute exceptionnelle est attendue, après celles qui ont touché la cité des Doges pendant la semaine. Il s’agira de la 4e marée haute de plus de 140 cm, enregistrée depuis le début de la semaine. Sous le coup de 12h10, l’eau a atteint 150 centimètres de hauteur. Face à cette situation alarmante, le Ministre des Affaires étrangères italien, Luigi Di Maio, a annoncé la convocation d’un Conseil des ministres dans les prochaines heures.

En Toscane, et dans le Haut-Adige, le niveau de l’Arno se rapproche du seuil critique. Un pic d’inondation, proche ou légèrement en dessous du deuxième niveau critique, fixé à 5,5 mètres, mais au-dessus des niveaux maximaux enregistrés au cours des 20 dernières années, est annoncé dans le courant de la journée de ce dimanche. La protection civile de la ville de Florence invite les citoyens à ne pas se rendre près des berges, et de voyager uniquement si cela est nécessaire.

Au cours des dernières 24 heures, plus de 62,6 mm de pluie sont tombés et les rafales de vent ont atteint, samedi soir, des pics jusqu’à 76 km/h. Aujourd’hui, les Florentins craignent de revivre la situation de 1966. Après avoir inondé les quais, l’Arno avait débordé, envahissant les rues de Florence, et même atteint le premier étage des maisons. Les rues de la ville étaient devenues un immense marécage de boue. La surveillance des points critiques est également en cours, notamment la route nationale 67 à Sieci, où le torrent de Sieci se jette dans l’Arno, Viale Diaz, au confluent de l’Arno avec le Sieve, et la région de Fossato.

Les écoles ont fermé dans toutes les villes proches de l’Arno, à Empoli et dans la région de Grosseto.