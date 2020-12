Brexit : "Rétablir les contrôles douaniers en période de Noël va créer des difficultés pour tout le monde"

Dix mois après la sortie officielle du Royaume-Uni de l’Union européenne (le Brexit), il reste encore quelques étapes à régler avant le 31 décembre… et les négociations coincent toujours : elles sont prolongées à une date non définie. Se dirige-t-on inévitablement vers un no deal ? Pas forcément, estime Marianne Dony, professeure de droit de l’Union européenne à l’ULB : "Cet énième délai ne montre peut-être pas tellement que ces négociations sont particulièrement difficiles, mais qu’il y a eu un pari très dangereux qui a été fait par le Royaume-Uni en refusant toute prolongation de la période de transition qui était possible jusqu’à fin juillet", expliquait-elle ce lundi matin au micro de la Première.

En d’autres termes, aboutir à un accord en aussi peu de temps aurait été "un exploit absolument inédit", estime la chercheuse. Résultat : ça coince, et personne ne veut endosser le mauvais rôle en coupant court aux négociations. Surtout en cette période de fêtes de fin d’année (Noël, Nouvel An…) : "Rétablir les contrôles douaniers va créer des difficultés pour tout le monde, note Marianne Dony. On laisse donc un peu courir le temps, mais il faut bien se rendre compte que de toute façon le 31 décembre à minuit, s’il n’y a pas d’accord qui est entré en vigueur, on va avoir un trou de non-droit pour lequel on risque de se retrouver pour quelques jours."

Pourtant, du côté de Londres, on annonce d’ores et déjà un 'no deal'. Alors le Premier ministre Boris Johnson bluffe-t-il ? Oui, estime Marianne Dony. "Son discours est de dire : même pas peur, nous n’avons pas peur d’un no deal, nous sommes prêts pour un no deal. Et, en disant ça, il veut surtout essayer de forcer la Commission européenne à essayer de faire d’ultimes concessions, explique la professeure. Les négociateurs du Royaume-Uni voudraient négocier avec les autres États et acceptent très difficilement d’avoir face à eux la Commission qui, jusqu’à présent, parle toujours d’une seule voix au nom des 27."

A titre d’exemple, lors du dernier Conseil européen, Boris Johnson a tenté le rapprochement avec des chefs d’Etat ou de gouvernement, au lieu de s’adresser à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. "Je crois que quelque part, il se dit que l’un ou l’autre des chefs d’État va peut-être accepter de lui parler, mais ça n’a pas marché jusqu’à présent, note Marianne Dony. Je pense qu’il espère que c’est l’Union européenne qui va céder, pour que lui ne doive pas céder."

Ce sera difficile de dire ce qui est dû au Covid et ce qui est dû au no deal

Selon la professeure de l’ULB, le Royaume-Uni tente depuis longtemps de remplacer sa relation avec l’UE par des relations avec des Etats tiers, sans succès, y compris avec les Etats-Unis de Trump. L’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche ne sera donc pas un si gros caillou dans la chaussure de Johnson : "On n’est pas dans une situation où on aurait été tout près d’un accord avec l’administration Trump et que tout d’un coup cette perspective ne se concrétise pas, précise Marianne Dony. C’était déjà extrêmement difficile."

La situation est engluée depuis si longtemps que Boris Johnson pourrait rester en position de force, surtout dans un moment flou où se mélangent Brexit et crise du covid-19. "Ce sera difficile, en cas de no deal, de dire ce qui est dû au Covid et ce qui est dû au no deal, remarque Marianne Dony. Si on était sorti d’une première vague et qu’on n’avait pas eu de deuxième vague, on aurait pu clairement dire : 'vous voyez, après le Covid, on s’en est sorti, et maintenant c’est à cause du Brexit que ça ne marche pas.' " Un flou artistique qui permet à Boris Johnson de garder la barre et d’éviter trop de concessions.

Malgré tout, la professeure de droit veut rester optimiste, et évalue les chances d’un accord à 50%. "Je crois quand même qu’à la dernière minute tout le monde va se rendre compte de ce que ça peut représenter de finalement avoir les conséquences immédiates des deux côtés, et notamment le rétablissement brutal de contrôles aux frontières", conclut-elle.