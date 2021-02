Navalny, répression des manifestants: vers de nouvelles sanctions européennes contre la Russie

Mais la tâche est complexe. Face à la Russie de Vladimir Poutine, les Européens ont des positions diverses, "une palette de nuances" que détaillait le spécialiste des relations internationales, Tanguy de Wilde, professeur à l’UCLouvain, lors d’un entretien réalisé lors de la visite de Josep Borrell à Moscou : "Si on prend les extrêmes, il y a d’abord les inquiets, ceux qui disent : 'Regardez, la Russie est une menace'. Là, on a les pays baltes et la Pologne, en raison d’une proximité géographique et en raison d’une histoire douloureuse. A l’autre extrême, on a les très accommodants, je dirais plutôt Chypre, et la Grèce d’une certaine manière, pour des raisons d’affinités culturelles ou à cause de liens économiques forts. Enfin, au milieu, je mettrais les partenaires stratégiques que sont l’Allemagne, la France et d’une certaine manière l’Italie. L’Allemagne et la France ont avec la Russie une relation qui dépasse le bilatéral. Ces deux pays se rendent comptent qu’ils ont besoin de la Russie pour gérer des questions au Moyen-Orient par exemple, en Iran, en Libye ou en Syrie."