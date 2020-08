L'Allemagne conclut à l'empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny et fait pression sur Poutine

L'Allemagne a conclu lundi à l'empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny et sommé la Russie de juger les auteurs, alors que l'affaire tourne de plus en plus au contentieux diplomatique entre Berlin et Moscou.

Prenant le contrepied des dénégations des autorités russes, la chancelière Angela Merkel a repris à son compte les résultats des expertises annoncés dans la journée par les médecins allemands qui, a-t-elle dit, "pointent en direction d'un empoisonnement".

"Les autorités" en Russie "sont appelées de manière urgente à résoudre cette affaire jusque dans les moindres détails et en pleine transparence", a-t-elle exhorté dans un communiqué commun avec son chef de la diplomatie Heiko Maas.

Ils demandent que les responsables "soient traduits en justice" pour répondre de leurs actes.

Cette prise de position d'une rare fermeté pour une chancelière aux prises de position d'ordinaire mesurées, est intervenue peu de temps après que l'hôpital berlinois où Alexeï Navalny a été admis samedi a déclaré avoir trouvé des "traces d'empoisonnement" chez l'opposant au Kremlin.

Novitchok?

"Les résultats cliniques indiquent une intoxication par une substance du groupe des inhibiteurs de la cholinestérase", révèle l'hôpital.

Cette enzyme est susceptible d'être utilisée, à faible dose, contre la maladie d'Alzheimer.

Mais en fonction du dosage, elle peut être très dangereuse et produire aussi des agents neurotoxiques puissants, du type de l'agent innervant Novitchok.

En mars 2018, l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia avaient été selon Londres empoisonnés en Grande-Bretagne avec cette agent de conception soviétique.

Pour le quotidien allemand FAZ à paraître mardi, avec le verdict des médecins allemands "l'agression commise contre Alexeï Navalny va avoir définitivement un impact sur les relations entre Berlin et Moscou".

Selon les médecins allemands, M. Navalny pourrait à long terme souffrir de séquelles dans le système nerveux.

Principal opposant au pouvoir du président Vladimir Poutine, auteur de publications dénonçant la corruption des élites russes qui sont abondamment partagées sur les réseaux sociaux, Alexeï Navalny, 44 ans, a été transféré samedi de Sibérie à Berlin.

M. Navalny "se trouve dans une unité de soins intensifs et est toujours dans un coma artificiel", a indiqué l'hôpital berlinois de la Charité, un des plus réputés au monde. "Son état de santé est grave, mais sa vie n'est pas en danger".

Il est dans le coma après avoir fait un malaise jeudi à bord d'un avion.

"Intentionnel"

Les proches de l'opposant russe assurent depuis jeudi qu'il a été victime d'un "empoisonnement intentionnel".

"Désormais, nos affirmations ont été confirmées par les analyses de laboratoires indépendants. L'empoisonnement d'Alexeï n'est plus une hypothèse mais un fait", a réagi sur Twitter la porte-parole de l'opposant, Kira Iarmich.

M. Navalny a été évacué samedi matin vers Berlin dans un jet privé affrété par une ONG allemande, au terme d'une journée de bras de fer entre sa famille et les médecins russes, qui ont d'abord affirmé que son état était trop instable, avant de donner leur feu vert.

Les médecins russes de l'hôpital d'Omsk, en Sibérie occidentale, où il se trouvait au départ ont assuré eux à nouveau lundi n'avoir subi "aucune pression" extérieure ou ingérence de la part de responsables officiels pour balayer la thèse d'une tentative d'empoisonnement et empêcher le transfert en Allemagne de M. Navalny.

Anatoli Kalinitchenko, son directeur adjoint, a pour sa part déclaré que, selon deux laboratoires, à Omsk et à Moscou, "aucune substance pouvant être considérée comme du poison (...) n'a été identifiée".

Certains partisans de l'adversaire N°1 du Kremlin soupçonnent toutefois que le transfert a été retardé afin que le poison qu'il aurait ingéré devienne plus difficile à détecter.

"Il y a quelques exemples (d'empoisonnement intentionnel) dans l'histoire récente de la Russie, donc le monde prend ce soupçon très au sérieux", a aussi déclaré lundi le porte-parole de Mme Merkel, Steffen Seibert.

Alexeï Navalny a déjà été victime d'attaques physiques. En 2017, il avait par exemple été aspergé d'un produit antiseptique dans les yeux à la sortie de son bureau à Moscou.

En juillet 2019, tandis qu'il purgeait une courte peine de prison, il avait été traité à l'hôpital après avoir soudainement souffert d'abcès sur le haut du corps, dénonçant une tentative d'empoisonnement alors que les autorités évoquaient une "réaction allergique".