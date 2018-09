Naufrage d'un ferry sur le lac Victoria en Tanzanie: le bilan s'alourdit à 207 morts

Le bilan du naufrage du ferry MV Nyerere jeudi dans le sud du lac Victoria, en Tanzanie, s'est alourdi. Au moins 207 personnes ont péri, selon un nouveau bilan communiqué samedi par la radio publique, qui cite le ministre tanzanien des Transports, Isack Kamwelwe.

"Jusqu'à présent, le nombre de personnes qui ont perdu la vie est de 207", a indiqué la radio, citant le ministre qui coordonne les opérations de recherches depuis vendredi. Le précédent bilan, communiqué à la mi-journée par un député local, faisait état de 170 morts et 41 survivants.

Des témoins ont rapporté à la télévision publique qu'environ 200 passagers se trouvaient à bord du ferry, d'une capacité de 100 personnes, mais le gouverneur de la région de Mwanza, John Mongella, a indiqué à l'AFP ne pas être en mesure de confirmer ce nombre. Les registres des passagers sont le plus souvent lacunaires sur les navires sillonnant le plus grand lac d'Afrique.

Les causes de l'accident n'étaient pas établies ce samedi mais de précédentes tragédies dans cette région des Grands Lacs ont le plus souvent été imputées à des embarcations surchargées et au fait que la plupart des passagers ne savent pas nager.

Plusieurs témoins interrogés par l'AFP au téléphone ont rapporté qu'à l'approche de l'île d'Ukara, des passagers se sont déplacés vers l'avant du navire pour se préparer à débarquer. Ce mouvement aurait déséquilibré le bateau, qui s'est alors retourné.

Outre ses passagers, le MV Nyerere, exploité par l'Agence tanzanienne des services électriques et mécaniques, transportait également des marchandises lorsqu'il a chaviré.

Evoquant une "négligence", le président tanzanien John Magufuli a ordonné ce vendredi soir que "toute les personnes impliquées dans la gestion du ferry" soient arrêtées. "Les responsables seront absolument punis", a-t-il promis.

Le capitaine du ferry a été arrêté, selon le journal local The Citizen, qui cite le président tanzanien John Magufuli.

Le président a affirmé au quotidien qu'il y avait de bonnes raisons de penser que le capitaine n'était même pas à bord du bateau lors de l'accident, mais qu'il avait laissé le contrôle de l'embarcation à un membre de l'équipage manquant d'expérience.