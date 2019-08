Trois enfants meurent dans le naufrage d'un bateau de plaisance dans la Manche française

Trois enfants sont décédés lors d’un naufrage, au large de Coutainville. C’est une information rapportée par nos confrères de Franceinfo. Ces enfants se trouvaient à bord d’une vedette de plaisance, avec 3 adultes, lorsque le bateau se serait retourné vers 15h30, à 800 m de la plage de Passous, selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. La raison expliquant pourquoi le bateau s’est retourné reste encore à déterminer. Les trois adultes éjectés lors du naufrage ont pu être rapidement repêchés. Mais, d’après plusieurs sources non confirmées pour l’heure par les autorités, les trois enfants seraient restés coincés dans la cabine du navire plusieurs minutes avant de pouvoir être dégagés et ramenés sur le rivage. D’après un dernier bilan, ces trois enfants, âgés de 6,7 et 11 ans n’ont pas survécu, malgré l’intervention des secours.

Après qu’un témoin a donné l’alerte, l’hélicoptère de la sécurité civile, deux unités de la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) d’Agon-Countainville et de Blainville, le poste de secours de Passous, les pompiers et le SAMU de la Manche, ont été dépêchés sur place. Les bateaux de l’école de voile, se trouvant à proximité, ont également été mobilisés.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du naufrage de ce bateau.