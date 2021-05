Namibie : les ethnies Héréro et Nama rejettent l’accord de réparation avec l’Allemagne pour le génocide (1904-1908)

Selon les dirigeants de ces tribus exterminés, le versement au pays de plus d’un milliard d’euros d’aides au développement sur trente ans est "une révélation choquante", "inacceptable" et une "insulte à (leur) existence". Reconnu par le gouvernement namibien, le Conseil des représentants a qualifié ce montant d'"offensant" et l’a tout simplement refusé.

Une association de représentants des ethnies Héréro et Nama en Namibie a rejeté une proposition allemande de réparation des crimes perpétrés sous le colonialisme. Plus d’un siècle après le massacre de quelque 70.000 Héréros et Namas en Namibie, l’Allemagne a pour la première fois reconnu vendredi avoir commis "un génocide" contre ces populations .

S’il salue la reconnaissance du génocide par le gouvernement allemand, son aveu de culpabilité pour les atrocités commises il y a un siècle et sa demande de pardon, le Conseil estime toutefois que les réparations doivent être renégociées. La semaine dernière, un autre groupe héréro, the Ovahero Traditional Authority, avait lui qualifié l’accord de réparation de "coup de com' allemand" et d’une "trahison" de la part du gouvernement namibien.

Coup de com'?

Après plus de cinq ans d’âpres négociations sur les événements survenus dans ce territoire africain colonisé par l’Allemagne entre 1884 et 1915, l’Allemagne et la Namibie ont conclu un "accord" la semaine dernière.

Le conseil des chefs traditionnels a indiqué ne pas avoir été associé à temps à ces négociations.

De son côté, le gouvernement namibien s’est dit surpris par les propos des dirigeants ethniques et a évoqué un sérieux revers. L’envoyé spécial et négociateur du gouvernement namibien, Zed Ngavirue, a déclaré à l’agence de presse allemande DPA que le Conseil des dirigeants avait été impliqué dans l’ensemble du processus de négociation. Il a ajouté que le Parlement namibien est en vacances jusqu’au 8 juin, après quoi le Premier ministre rendra un rapport sur la question.

"Je pense que l’Allemagne était consciente du fait que des divisions existent dans le pays", a déclaré Zed Ngavirue. "Nous devons maintenant évaluer tous ensemble jusqu’à quel point cela doit être pris en compte et si nous (les gouvernements namibien et allemand, NDLR) pouvons mener ce processus à bien."

Le gouvernement allemand a souligné à plusieurs reprises qu’à ses yeux, il n’existait aucun droit légal à une indemnisation. La somme de 1,1 milliard d’euros doit être considérée comme une obligation politique et morale.

Au total, au moins 60.000 des 80.000 Héréros et environ 10.000 des 20.000 Namas perdirent la vie entre 1904 et 1908. Les forces coloniales allemandes employaient des techniques génocidaires : massacres de masse, exil dans le désert où des milliers d’hommes, femmes et enfants sont morts de soif, et camps de concentration comme celui tristement célèbre de Shark Island. Ces massacres sont considérés par de nombreux historiens et les Nations unies comme le premier génocide du XXe siècle.