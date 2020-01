Naissances du 1er janvier : l'Inde en tête des accouchements

392.078 bébés sont nés ce 1er janvier 2020 dans le monde. La joie toute légitime des mères ne doit toutefois pas occulter une triste réalité : le suivi sanitaire des jeunes mamans et des nourrissons reste insuffisant dans de nombreuses régions de la planète. "Le début d’une nouvelle année, d’autant plus quand celle-ci amorce une nouvelle décennie, nous donne l’occasion de réfléchir aux espoirs et aux aspirations que nous avons pour notre avenir, mais aussi pour celui des générations futures", a déclaré Henrietta Fore, directrice générale d’UNICEF.

Comme le rappelle le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, des millions de nouveau-nés à travers le monde ne voient pas le jour sous une bonne étoile. L’organisation appelle à des investissements immédiats dans la formation et l’équipement des agents de santé afin que chaque mère et chaque nouveau-né soient pris en charge par des mains expertes qui soient en mesure de prévenir et de traiter les complications avant, pendant et après la naissance. ►►► À lire aussi: Un bébé à tout prix avant le 1er janvier 2020? Pour quels avantages (fiscaux) ? La moitié de ces naissances va se concentrer dans huit pays : l’Inde, la Chine, le Nigeria, le Pakistan, l’Indonésie, les États-Unis, la République Démocratique du Congo et l’Éthiopie et dans certains de ces pays, de nombreux nouveau-nés ne connaîtront pas la fin du mois de janvier.

Une mortalité inégalitaire L’UNICEF relance la communication autour de son opération "Pour chaque enfant, une chance de vivre". En 2019, 2,54 millions de bébés sont décédés dans leur premier mois de leur vie. Si les progrès sont notables en matière de mortalité infantile, ils sont encore très disparates selon les régions du monde. En Finlande ou au Japon, un nouveau-né sur 1000 meurt dans les 28 premiers jours de sa vie. Au Pakistan ou en République Centrafricaine ils sont 42 pour 1000 à perdre la vie dès le premier mois. ►►► À lire aussi : Bruxelles: des "baby corners" pour changer ou allaiter bébé dans les administrations de la Ville Certains nourrissons n’ont même eu le temps de recevoir un prénom : naissances prématurées, accouchements compliqués, ou encore infections comme la septicémie sont les causes avancées par le Groupe interorganisations pour l’estimation de la mortalité juvénile. Selon l’UNICEF, des solutions existent cependant. Elles concernent en premier lieu l’investissement technique et financier dans les secteurs de la santé (formation des sages-femmes ou encore accès à l’eau potable dans tous les hôpitaux).

De meilleurs soins pour les mères et leurs bébés Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance appelle à une meilleure protection et davantage de soins pour les mères et leurs nouveau-nés, qui souvent ne sont pas pris en charge par une sage-femme ou des infirmiers équipés et formés, avec des conséquences dévastatrices.

Rwanda, l’exemple à suivre L’exemple édifiant du Rwanda est souvent mis en avant : ce pays aux faibles revenus comptait, en 1990, 41 décès de nouveau-nés pour 1000 naissances. En 2016, ce taux avait été divisé par deux (17 décès pour 1000). Ces chiffres ont permis au Rwanda de dépasser des pays plus développés comme la République Dominicaine qui comptait la même année un plus fort taux de mortalité infantile. Pour ce faire, le Rwanda a investi dans le secteur de la santé, avec notamment le développement de l’application mobile "RapidSMS" destinée à reconnecter les femmes enceintes en milieu rural à des médecins pouvant les suivre pendant leurs grossesses.

