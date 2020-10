Nagorny Karabakh : cessez-le-feu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dès samedi, des bombardements dénoncés

L'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont accordés samedi sur un cessez-le-feu à partir de midi dans la région séparatiste du Nagorny Karabakh, en proie aux combats, a annoncé la diplomatie russe après des négociations marathon à Moscou entre les chefs des diplomaties arménienne et azerbaïdjanaise. "Un cessez-le-feu est annoncé à partir de 12 heures 00 minutes le 10 octobre 2020 dans des buts humanitaires", a indiqué le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lisant un communiqué à l'issue des négociations.

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a ensuite précisé à l'AFP que le cessez-le-feu commencerait à midi samedi. Le ministre Sergueï Lavrov a affirmé que le cessez-le-feu permettrait "d'échanger des prisonniers de guerre, d'autres personnes et les corps des tués en accord avec les critères du Comité de la Croix Rouge".

Négociations substantielles pour parvenir rapidement à un règlement pacifique

L'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont également engagés "à des négociations substantielles pour parvenir rapidement à un règlement pacifique" du conflit avec la médiation des co-présidents du groupe de Minsk de l'OSCE, a précisé M. Lavrov, lisant le communiqué.

Les "paramètres spécifiques" de la mise en oeuvre du cessez-le-feu seront convenus ultérieurement, a ajouté Sergueï Lavrov. Ces négociations entre les ministres des Affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais, à Moscou, ont duré plus de 10 heures et sont terminées très tard dans la nuit de vendredi à samedi.

L'Arménie "bombarde intensivement" des zones habitées, a toutefois déclaré samedi le ministère de la Défense azerbaïdjanais, peu avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. "Les forces armées arméniennes bombardent intensivement des zones peuplées (...) L'Azerbaïdjan prend des mesures réciproques", a indiqué le ministère dans un communiqué, avant l'entrée en vigueur convenue à partir de 8h GMT.

Depuis le 27 septembre, séparatistes arméniens de la république autoproclamée du Nagorny Karabakh, soutenus par l'Arménie, et forces azerbaïdjanaises s'affrontent dans cette région montagneuse, revendiquée par les deux pays.

Le bilan officiel est monté vendredi à plus de 400 morts, dont 22 civils arméniens et 31 azerbaïdjanais. Il est cependant très partiel et pourrait être bien plus élevé, chaque camp affirmant avoir éliminé des milliers de soldats ennemis.