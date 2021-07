Museler la presse, un des premiers signes vers un régime autoritaire ?

Cette intervention a eu lieu au lendemain de la chute du Premier ministre Hichem Mechichi et de la suspension du pouvoir législatif par le président Kaïs Saïed. La liberté de la presse vient donc de prendre un coup en Tunisie, cela est-il l’annonce d’un tournant vers un régime plus autoritaire ?

"Les médias sont un système de contrôle et d’information" explique-t-elle. D’une part contrôle des différents pouvoirs et de l’autre information du public. Si on l’en vient à enlever ça, cela signifie "qu’on renforce le pouvoir coercitif d’un état".

Des partisans et des employés d’ABS-CBN, le plus grand réseau de diffusion du pays, lors d’une manifestation devant le bâtiment d’ABS-CBN à Manille, le 21 février 2020. © AFP BASILIO SEPE

Lorsqu’on s’attarde sur le rapport de reporter sans frontière sur la liberté de la presse en 2021, on peut voir que le tableau devient de plus en plus noir. 73% des pays analysés par reporter sans frontières ont partiellement ou totalement bloqué la liberté de la presse.

Pour Martine Simonis ce qu’il se passe actuellement en Tunisie est "très inquiétant". Nombreux sont les pays qui ne respectent pas l’indépendance des médias, qu’ils soient privés ou publiques.

La pluralité est aussi un des points importants, "on doit pouvoir retrouver cette pluralité sur tous les supports" détaille Martine Simonis.

"Sans médias libres il n’y a pas de démocratie"

L’Europe est elle aussi confronté à ces problèmes. Il y a bien évidemment les conditions en Hongrie et en Biélorussie, ou la presse ne cesse d’être censuré et contrôler.

Mais depuis quelque temps cette volonté de contrôle et de censure se glisse dans les "grandes démocratie" européenne. Comme cela est le cas en France explique Martine Simonis : "La France n’est pas du tout un exemple de conditions idéales du métier de journaliste". "On a vu pas mal de violences, on a aussi vu des législations qui ne permettent pas un journalisme libre".

"Les conditions pour l’instant ne sont pas réunies pour que la France puisse être citée comme un exemple en matière de liberté de la presse".

Ce problème est en train de se généraliser dans tous les pays d’après Martine Simonis. "Les journalistes ont de plus en plus de difficultés à exercer leurs métiers, on voit maintenant ce qu’on voyait avant dans d’autres pays : de la violence envers les journalistes et les médias".

"Avant quand on parlait de violence envers la presse on en parlait en Amérique latine, en Asie, au Moyen Orient, maintenant on le voit en France en Belgique de manière plus modérée mais aussi aux Pays-Bas" affirme-t-elle.