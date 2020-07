Musée ou Mosquée? L'avenir de Sainte-Sophie en Turquie doit se décider dans les 15 jours

Turquie: vues extérieures et intérieur de Sainte-Sophie, à Istanbul - 26/03/2019 C'est l'idée du président turc Recep Tayyip Erdogan: ce dimanche, lors d'une interview télévisée, il a évoqué la possibilité de renommer l'ex-basilique Sainte-Sophie d'Istanbul, actuellement un musée, en "mosquée Sainte-Sophie" après les élections municipales du 31 mars.Interrogé à propos d'une possible gratuité du musée Sainte-Sophie, le chef de l'Etat a répondu : "Ce n'est pas impossible. (...) Mais nous ne le ferons pas sous le nom de 'musée' mais de "'mosquée Sainte-Sophie'". De quoi surprendre les journalistes présents, qui n'ont pu retenir un "oh" unanime. Et pour cause, cette déclaration n'est pas anodine.Sujet de tensions entre chrétiens et musulmansL'ex-basilique Sainte-Sophie fait régulièrement l’objet de polémiques entre chrétiens et musulmans qui se disputent son utilisation