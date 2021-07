Multiplication par 7 des cas de Covid: les Pays-Bas referment les discothèques et imposent une heure de fermeture à l'Horeca

Le gouvernement démissionnaire néerlandais a décidé de mesures qui prendront effet dès samedi matin afin de contenir la propagation rapide du coronavirus parmi les jeunes notamment.

Jusqu'au 13 août, les cafés seront ainsi tenus de garder portes closes entre minuit et 06h00 du matin tandis que les discothèques et les nightclubs fermeront complètement, ont annoncé le Premier ministre Mark Rutte et le ministre de la Santé Hugo de Jonge lors d'une conférence de presse vendredi soir.

Les repas devront se prendre assis dans les restaurants et avec 1,5 mètre de distance. Les spectacles en live et les retransmissions de compétitions sportives sur écrans géants sont interdites. Une place assise à 1,5 mètre de distance est également de mise pour le public lors d'événements culturels ou des compétitions sportives professionnelles.