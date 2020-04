MSF cesse ses opérations de sauvetage en mer avec SOS Méditerranée

Au large de la Libye, des migrants sont secourus par les équipes de l'Ocean Viking, le 26 janvier... Plus de 400 migrants se trouvant à bord du navire humanitaire Ocean Viking et qui avaient été secourus ces derniers jours en Méditerranée, vont débarquer à Tarente, dans le sud de l'Italie, a annoncé mardi l'ONG Médecins sans frontières (MSF). "Les 403 survivants à bord de l'Ocean Viking viennent à peine d'entendre l'annonce, faite en six langues, qu'ils vont débarquer à Tarente, en Italie", a écrit MSF sur son compte Twitter. Source: MSF