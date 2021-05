Moyen-Orient : faute de paiement, l'entreprise turque Karpowership coupe une partie du courant au Liban

La mise à l’arrêt concerne deux navires, situés au large des villes de Zouk Mosbeh et Jiyeh (nord et sud de Beyrouth). Ces centrales opèrent au Liban depuis 2013, fournissant au pays jusqu’à 25% de son électricité. Une mise à l’arrêt quasi attendue, cela fait plusieurs mois que Raymond Ghajar, le ministre démissionnaire de l’Energie, met en garde contre un "black-out" total dans le pays.

L’entreprise regrette profondément la fermeture

"Durant 18 mois, nous avons été excessivement flexibles avec l’État, continuant de fournir de l’électricité sans paiement ni échéancier parce que le pays traversait déjà une période difficile", affirme Karpowership, tout en précisant que l’entreprise ne peut fonctionner dans un environnement à risque.

Selon une source au sein de l’entreprise, l’Etat libanais doit plus de 100 millions de dollars (82.5 millions d’euros) à Karpowership. La justice libanaise a quant à elle menacé de saisir les deux navires en question. Début mai, un procureur libanais a également interdit aux centrales de quitter les eaux du Liban en raison du versement présumé de commissions occultes. Des accusations pouvant entrainer une pénalité de 25 millions de dollars pour l’entreprise, indique une source judiciaire libanaise. Karpowership rejette ces allégations, les estimant "sans fondement et manquant de crédibilité".

Vendredi, dans un communiqué, l’établissement public Electricité du Liban (EDL) a confirmé l’arrêt de l’alimentation via les navires-centrale turcs, entrainant une diminution des capacités de production d’environ 240 mégawatts. Habitué aux coupures quotidiennes d’électricité, le Liban a versé plus de 40 milliards de dollars de subventions à l’EDL, chroniquement déficitaire et symbole de la mauvaise gouvernance et de la corruption de l’État.