Mouvement de contestation à Hong Kong: l'exécutif interdit le port du masque lors des manifestations

Manifestation à Hong Kong contre la décision du gouvernement d'interdire le port du masque -... Des manifestations ont éclaté à Hong Kong le vendredi 4 octobre à midi, alors que le gouvernement envisageait d'interdire les masques faciaux lors de rassemblements publics. Les autorités hongkongaises ont invoqué vendredi une loi d'urgence qui n'avait plus été utilisée depuis 1967 pour interdire le port du masque lors des manifestations, et ce dans le but de mettre un terme à quatre mois d'une contestation sans précédent