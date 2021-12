Moscou annonce la fin de manoeuvres près de l'Ukraine et dans le Sud

Le ministère précise que des exercices ont également eu lieu dans des territoires russes plus éloignés de la frontière ukrainienne, dans les régions de Stavoropol, d'Astrakhan, du Caucase nord, mais aussi en Arménie, en Abkhazie et en Ossétie du Sud.

Depuis plus d'un mois, la Russie est accusée par les Occidentaux d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats près de la frontière ukrainienne, en vue d'une possible intervention militaire contre Kiev. Moscou nie toute intention belliqueuse et affirme être menacée par des "provocations" de Kiev et de l'Otan, et exige que l'Alliance s'engage à ne pas s'élargir en ex-URSS. Ces demandes doivent être abordées lors de négociations russo-américaines en janvier.

Les relations entre Kiev et Moscou sont déjà très tendues depuis l'annexion en 2014 par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée et le début d'une guerre entre les troupes ukrainiennes et des séparatistes pro-russes dans l'Est.

Dans une interview vendredi avec l'AFP, le secrétaire du Conseil de sécurité national ukrainien, Oleksiy Danilov, a toutefois minimisé le risque d'une escalade imminente. Selon lui, le nombre de soldats russes autour de l'Ukraine n'a que légèrement augmenté, de 93.000 en octobre, à environ 104.000 actuellement.