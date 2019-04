Morts en série pour les bébés d'une colonie de manchots empereurs

L'Antarctique fond de plus en plus vite - JT 13h - 14/06/2018 Une étude alarmante, une de plus, qui confirme la fonte des glaces dans l'Antarctique. Selon la revue "Nature", depuis 1992, le continent blanc a perdu 3 mille milliards de tonnes de glace. Et la tendance s'est accélérée de façon spectaculaire ces 5 dernières années.