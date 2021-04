Mort du prince Philip : les drapeaux mis en berne au palais de Buckingham

Les drapeaux britanniques ont été mis en berne au palais de Buckingham vendredi après la mort à 99 ans du prince Philip, époux de la reine Elizabeth II.

Une note annonçant le décès du duc d’Edimbourg a été affichée sur les grilles du palais, selon les images diffusées par les télévisions britanniques.

"C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine a annoncé le décès de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le prince Philip, duc d’Edimbourg. Il s’est éteint paisiblement ce matin au château de Windsor", a indiqué la famille royale britannique sur son compte Twitter.

Après son hospitalisation, le prince Philip était retourné à Windsor, à l’ouest de Londres, où il avait passé le confinement avec son épouse de 94 ans. Le duc d’Edimbourg, qui aurait eu cent ans en juin, avait été admis le 16 février dans un hôpital privé de la capitale britannique, le King Edward VII. Il y était retourné pour poursuivre sa convalescence après avoir subi "avec succès", début mars, une intervention pour un problème cardiaque préexistant dans un autre établissement londonien, l’hôpital St Bartholomew’s, doté du plus grand service cardiovasculaire spécialisé en Europe.

Réputé pour son fort caractère mais aussi pour ses gaffes, le duc d’Edimbourg avait été hospitalisé en février par mesure de "précaution" après s’être senti mal. Le palais de Buckingham avait précisé quelques jours plus tard que cette hospitalisation était due à une infection.

Si son transfert pour ses problèmes cardiaques avait fait craindre une détérioration de son état de santé, ses proches s’étaient voulus rassurants. Le prince Charles lui avait rendu visite à l’hôpital.

Réactions

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson a salué "la vie et le travail extraordinaires" du prince Philip, décédé vendredi à 99 ans, et présenté ses condoléances à la reine Elizabeth II et la famille royale.

"Nous sommes en deuil, avec Sa Majesté la reine, nous lui présentons nos condoléances, à sa famille" et "la nation et le royaume offrent leurs remerciements pour la vie et le travail extraordinaires du prince Philip, duc d’Edimbourg", a déclaré le chef du gouvernement devant Downing Street.

Le prince Philip "incarnait une génération qu'on ne reverra jamais", a affirmé le Premier ministre australien Scott Morrison, qui a ordonné la mise en berne des drapeaux. "Toute la famille du Commonwealth se rassemble dans la peine et la gratitude pour le décès et la vie du prince Philip. Que Dieu vous bénisse, de la part de tous ici en Australie", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il représentait le Royaume-Uni avec dignité

Le prince Philip "représentait le Royaume-Uni avec dignité", a pour sa part salué l’ancien président des Etats-Unis George W. Bush. "Tout au long de sa longue et remarquable vie, il s'est consacré à de nobles causes et aux autres. Il a représenté le Royaume-Uni avec dignité et a apporté une force et un soutien sans limites à la couronne britannique", a-t-il estimé dans un communiqué.

Tristesse

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont présenté sur Twitter leurs condoléances à la reine Elizabeth II et la famille royale britannique. "C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Son Altesse Royale le Prince Philip, Duc d'Édimbourg. Nous présentons nos plus sincères condoléances à Sa Majesté la Reine et à la Famille royale britannique ainsi qu'au peuple du Royaume-Uni", ont signé les souverains.



Profondément attristés

"Nous sommes profondément attristés par la perte de son altesse royale le Prince Philip. Nos pensées et nos prières vont à la famille royale, au peuple du Commonwealth et à tous ceux qui l'aimaient tendrement. Il a vécu une longue vie au service de son pays", a déclaré sur Twitter le ministre des Affaires étrangères allemand, Heiko Maas.

Le Premier ministre irlandais Michael Martin s'est dit, sur Twitter, "attristé d'apprendre la mort de Son Altesse Royale, le prince Philip, duc d'Édimbourg. "Nos pensées et nos prières accompagnent la reine Elizabeth et le peuple du Royaume-Uni".

"Détermination et courage"

L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a quant à lui salué "sa détermination et son courage". "Il sera naturellement particulièrement reconnu pour son soutien remarquable et inébranlable à la reine pendant tant d'années. Cependant, il doit également être salué et célébré à part entière comme un homme de prévoyance, de détermination et de courage", a déclaré l'ancien dirigeant travailliste, ajoutant que le prince Philip "était souvent en avance sur son temps".

Le Premier ministre indien Narendra Modi a honoré la carrière "remarquable" du prince, qui sera également "très regretté en Israël et dans le monde", selon le Premier ministre du pays, Benjamin Netanyahu.

Marque

Le prince Philip, décédé vendredi, laissera sa marque à travers des événements ou phénomènes parfois inattendus portant son nom. En voici quelques-uns, outre le culte voué au Prince à Vanuatu :

Les prix du Duc d’Édimbourg

Fondés en 1956, ces prix d’excellence destinés aux jeunes, conçus pour encourager l’autonomie et le goût du service, sont inspirés par la philosophie de Kurt Hahn, fondateur d’une école en Écosse où a étudié le prince Philip. Ils récompensent des jeunes qui se sont distingués par leur engagement associatif, leurs performances physiques ou par leurs expéditions.

En 2018, plus de six millions de personnes avaient participé à ce programme en Grande-Bretagne et deux millions d’autres dans 143 autres pays.

La médaille du Prince Philip

Fondée en 1989, cette médaille en or est décernée tous les deux ans à un ingénieur de n’importe quelle nationalité qui a apporté une contribution exceptionnelle à l’ingénierie. Parmi les récipiendaires figurent Frank Whittle, l’inventeur du moteur à réaction et la légende de la Formule 1 Ron Dennis.

Le glacier Prince Philip

Ce glacier coule vers le sud sur une distance d’environ 20 milles marins entre Cobham et Holyoake Ranges, dans le glacier Nimrod, en Antarctique. Il a été baptisé ainsi en 1966.

Le prix des designers Prince Philip

Ce prix de design, le plus ancien en Grande-Bretagne, a été lancé en 1959. Il récompense les designers qui ont excellé et innové. Parmi les gagnants, l’inventeur de l’aspirateur sans sac James Dyson, l’architecte Norman Foster, et l’illustrateur Quentin Blake.

La course duc d’Edimbourg

Cette course hippique, ouverte aux chevaux âgés de trois ans et plus, se déroule à Ascot en juin sur une distance de 2406 mètres. Elle a prix le nom du prince Philip en 1999.

La clinique dentaire Prince Philip

Ouvert par le duc en 1981, ce centre hospitalier universitaire abrite la faculté de médecine dentaire de l’Université de Hong Kong, désignée meilleure école dentaire du monde en 2016. Deux dentistes sur trois à Hong Kong y ont suivi une formation ou y ont obtenu leur diplôme.

Les marches du prince Philip

Un chemin particulièrement raide de l’île de Genovesa, une île d’Equateur située dans l’archipel des Galapagos, a été nommé en l’honneur du duc qui s’y est rendu en 1965 et en 1981. En empruntant ces marches de roche naturelle, les visiteurs peuvent observer de nombreux oiseaux marins et des otaries à fourrure, avant d’arriver à un point de vue donnant sur des plaines de lave.