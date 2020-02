Mort du chanteur Kizito Mihigo au Rwanda: Kigali s'irrite de critiques venues de RDC

Kizito Mihigo - Mon frère congolais - Peace song - 19/02/2020 Mon frère congolais, mon cher ami voisin, Il n'y a pas de haine possible entre nous Pensons profondément à ce qui nous uni Avant d'être emporté par ce qui nous divise Au delà de nos différences nous sommes des frères de sang Au delà de nos différences nous sommes des êtres humains Venez tous les rwandais venez tous les congolais Pays de l'Afrique, pays de l'Amérique L'Europe et l'Asie venez tous nous joindre Mettons-nous ensemble pour chanter la paix La Paix que Dieu nous demande La Paix le souffle du monde Mes frères congolais, maintenant je vais parler comme un frère en Dieu engendré dans le Christ Avant de s'affronter, on peut se rencontrer, et parler de la foi qui apprend à aimer Au delà de nos différences nous sommes des frères de Foi Au delà de nos différences, nous sommes des êtres humains Les guerres entre nous ont fait assez de morts, maintenant il faut changer et marcher dans la paix. Trouver des solutions, à travers nos discussions, avec intentions de protéger l'être humain Au delà de nos différences nous sommes des frères de sang Au delà de nos différences nous sommes des êtres humains Kizito Mihigo: http://www.kizitomihigo.com Fondation Kizito Mihigo pour la Paix: http://www.kmp.rw