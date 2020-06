Mort de George Floyd : une "marche de la honte" pour le maire de Minneapolis, houspillé par les manifestants

Le mayeur de la ville du Minnesota de 400.000 habitants, d’où est partie l’onde de choc, a rejoint des contestataires, ce 6 juin. Quand on lui a demandé s’il était prêt à abolir la police dans sa ville, le maire, membre du parti DFL (Minnesota Democratic Farmer Labor party, associé au Parti Démocrate), n’a pas été tout à fait dans le sens des manifestants. "Je ne soutiens pas l’abolition totale de la police", a-t-il notamment déclaré. Ces paroles ont déclenché l’ire de l’assistance, qui, aux cris de "Honte sur vous ! Rentrez chez vous", lui a sommé de quitter le rassemblement.

C’est une image qui restera dans les mémoires du mouvement contestataire de ce printemps 2020. Les médias américains l’ont appelée "la marche de la honte". Dans le cadre des manifestations qui émaillent les Etats-Unis et la planète entière contre le racisme et les violences policières après la mort de George Floyd , le maire de Minneapolis, Jacob Frey, s’est fait copieusement huer.

Restent les images du maire, livide et visiblement sonné, rebroussant chemin sous la rancœur des manifestants. Ces images montrent également la difficulté qu'ont certaines autorités à trouver des solutions viables et qui puissent répondre aux volontés des contestataires. Barack Obama, a lui, lancé un appel il y a quelques jours pour réformer la gestion policière dans le pays .

La police sur la sellette

Les nouveaux exemples de violences policières, notamment lors de la répression de ces protestations parfois violentes, nourrissent la colère à l’origine des manifestations qui secouent les Etats-Unis depuis la mort de George Floyd. Plusieurs vidéos montrant des interventions policières musclées face à des manifestants pacifiques ont émergé ces derniers jours.

En prévision des nouvelles manifestations, le chef de la police de Seattle a annoncé l’interdiction du recours au gaz lacrymogène pour trente jours.

La police de Minneapolis a aussi annoncé vendredi qu’elle interdisait dorénavant les "prises d’étranglement", technique dangereuse notamment utilisée en 2014 à New York sur Eric Garner, autre homme noir décédé aux mains de la police dont les cris "Je ne peux pas respirer" ont également été prononcés par George Floyd lors de sa mort.

Mais les marches vont désormais au-delà de ce seul cas, pour dénoncer un racisme systémique et réclamer un véritable changement.

Elles sont ces derniers jours restées pacifiques et plusieurs villes, dont Washington, Seattle et Los Angeles, ont désormais levé leur couvre-feu. Mais pas New York, où il est maintenu jusqu’à dimanche soir.

