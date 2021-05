Mort de George Floyd : un juge ouvre la voie à une lourde peine contre le policier Derek Chauvin

Un juge a retenu plusieurs circonstances aggravantes contre le policier blanc Derek Chauvin, jugé coupable du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, ouvrant la voie à l'imposition d'une lourde peine dans ce dossier retentissant.

Dans un jugement rendu public ce mercredi, le magistrat Peter Cahill, qui doit prononcer la sentence le 25 juin, énumère quatre facteurs qui l'autoriseront à s'émanciper du barème des peines en vigueur dans le Minnesota, selon lequel Derek Chauvin risque 12,5 ans de prison.

Plusieurs circonstances aggravantes

Le policier "a abusé de sa position de confiance et d'autorité", "a traité George Floyd avec une grande cruauté", a agi en présence de quatre "enfants" et "a commis son crime en réunion", écrit le juge.

Dans sa décision, Peter Cahill écarte en revanche un dernier argument soulevé par les procureurs. Pour lui, le quadragénaire noir n'était "pas particulièrement vulnérable", malgré son ingestion de drogues et ses poignets menottés, puisqu'il avait réussi à résister à son interpellation.

Le 25 mai, à Minneapolis, quatre policiers ont voulu arrêter George Floyd, soupçonné d'avoir écoulé un faux billet de 20 dollars. Pour le maîtriser, ils l'ont menotté et mis à plat ventre sur le sol. Derek Chauvin s'est alors agenouillé sur son cou et a maintenu sa pression pendant près de dix minutes, malgré les supplications du suspect et de passants affolés.

Le drame, mis en ligne sur internet, a suscité des manifestations monstres dans le monde entier contre le racisme et les violences policières.

Après plusieurs semaines d'un procès très suivi, le policier a été reconnu coupable de meurtre le 20 avril et immédiatement incarcéré. Ses trois collègues seront jugés en août pour complicité.