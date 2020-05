Mort de George Floyd : quand le shérif de Flint (Michigan) se joint aux manifestants sous les applaudissements

Depuis plusieurs jours des émeutes ont éclaté partout aux Etats-Unis après le décès d’un Afro-Américain de 46 ans à Minneapolis. George Floyd a perdu la vie sous les coups de la police. "Je ne peux plus respirer", disait sans cesse celui qui a perdu la vie. Une scène filmée qui a fait le tour du monde et provoqué la colère de la population américaine. Une scène qui a aussi mis en lumière les défiances envers la police. Pourtant ce dimanche, c’est un membre des forces de l’ordre qui a été applaudi par la population de Flint dans le Michigan.

Nous sommes ici pour aider la population

Le Shérif de Flint (Michigan), Chris Swanson, a pris la parole devant les manifestants qui criaient leur colère à la suite de la mort de George Floyd. "La seule raison pour laquelle nous sommes ici, c’est pour s’assurer que vous avez une voix. C’est tout. Ne croyez pas une seconde que ce policier (celui qui mit fin à la vie de George Floyd, ndlr) représente tous les policiers du pays. Nous sommes ici pour aider la population, et non pas pour faire ce genre choses qui n’ont pas de sens", s’est-il écrié au départ du cortège.

►►► Lire aussi : un Afro-américain mort à Minneapolis : les policiers américains sont-ils tous racistes ?

Un message que les manifestants ont reçu avec émotion. Sur la vidéo on aperçoit plusieurs personnes filmer le discours du Sheriff et lui taper sur l’épaule ou dans la main.

Une main tendue

Chris Swanson a poursuivi son intervention en enlevant son casque de protection et en laissant au loin la matraque : "Nous voulons réellement être à vos côtés. […] Je veux faire de cet événement une parade et non une protestation".

Au lieu de donner les ordres, le Sheriff interroge, "la police vous aime, le policier là-bas embrasse les gens. Donc dites-nous, qu’est-ce que nous pouvons faire pour vous ?" Ce à quoi, la foule a répondu "marche avec nous !". Chris Swanson, s’est alors joint au cortège de manifestants.