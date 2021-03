Mort de George Floyd : le procès Derek Chauvin sera aussi celui de la police américaine

Ce lundi à Minneapolis, c’est le début du procès des policiers, dont Derek Chauvin, en cause dans la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué lors de son interpellation. C’est aussi le procès de la police américaine et du racisme au quotidien aux Etats-Unis. Neuf mois après la mort de George Floyd, le policier accusé de l’avoir tué se retrouve face à la justice, et son procès s’annonce exceptionnel à tous les égards.

Audiences retransmises en direct, stars du prétoire, sécurité renforcée : le cadre est à la hauteur des enjeux pour ce "dossier pénal emblématique, l’un des plus importants de l’Histoire" américaine, selon l’avocat général Neal Katyal, qui portera l’accusation.