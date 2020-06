Mort de George Floyd : le chef de la police de Houston demande à Trump de se taire afin de "ne pas mettre la vie des gens en danger"

You can see my full interview with Houston Police Chief @ArtAcevedo here: https://t.co/JugBUQFgCy — Christiane Amanpour (@camanpour) June 1, 2020

Art Acevedo a déclaré à CNN : "Laissez-moi juste dire ceci au président des Etats-Unis au nom des chefs de police de ce pays, s’il vous plaît, si vous n’avez rien de constructif à dire, gardez votre bouche fermée parce que vous mettez en danger des hommes et des femmes d’une vingtaine d’années". Pour lui, "il ne s’agit pas de dominer. Il s’agit de gagner les cœurs et les esprits. Et soyons clairs. Nous ne voulons pas que les gens confondent la gentillesse avec la faiblesse." C’est la vraie vie, et les vraies vies sont en danger À l’opposé du discours sécuritaire de Trump, ce responsable local de la police a évoqué un besoin de leadership, critiquant ouvertement le message de Donald Trump et appelant plutôt les communautés à "se serrer les coudes". ►►► À lire aussi : Une autopsie indépendante conclut que George Floyd est mort asphyxié à cause d’une "pression sur son cou" "Il est temps d’avoir une stature présidentielle et de ne pas essayer d’être comme dans The Apprentice. On n’est pas à Hollywood. C’est la vraie vie, et les vraies vies sont en danger", a averti le chef de la police dans le Texas en faisant référence au passé du président milliardaire dans la télé réalité. Appel à faire entendre leurs voix à travers les urnes Mais Art Acevedo a également fait appel aux responsabilités des manifestants en les appelant à retourner aux bases de la démocratie, estimant qu’il était temps de déplacer ces actions de protestation là où elle devrait être : "dans l’isoloir". Pour lui, ces manifestations sont aussi liées au fait que trop de gens qui "endommagent les biens n’ont jamais pris la peine de voter". "Vous avez le choix, élevez la voix, faites-vous entendre dans l’isoloir et continuez à marcher pacifiquement. Ainsi l’attention reste sur la mauvaise police, la police criminelle". Selon lui, l’inégalité aux États-Unis "n’est pas seulement une question de police, c’est une question de société". Cela fait référence à l’éducation, à la santé, à l’accès à la nourriture" et "tout ce qui nous est cher en tant qu’êtres humains". "Alors s’il vous plaît, s’il vous plaît, ne réagissez pas à [Trump]".

Des policiers pas vraiment en phase avec la ligne présidentielle

Et ce samedi, c’est un autre policier qui est sorti des rangs. Un shérif du Michigan, Chris Swanson, a été accueilli avec des acclamations alors qu’il prononçait un discours enthousiaste dans lequel il exprimait l’amour de son équipe pour les protestataires, avant de rejoindre les manifestants lors d’une marche organisée pour dénoncer les crimes commis par la police contre les Afro-Américains suit au décès de George Floyd. "La seule raison pour laquelle nous sommes ici est de nous assurer que vous avez une voix, c’est tout", a déclaré Chris Swanson. "Je veux que ce soit un défilé, pas une manifestation". Swanson a ensuite rejoint les manifestants après qu’ils lui aient demandé en scandant "marchez avec nous !". Alors que le président américain durcit le ton et menace de faire appel à l’armée pour ramener le calme dans les villes en proie à des émeutes et des pillages, les réponses de ces acteurs de terrain marquent de grosses dissensions au niveau de l’approche entre ces représentants des forces de l’ordre et celui qui se présente comme le "président de la loi et de l’ordre".