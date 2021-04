Mort de George Floyd : l'avocat de Derek Chauvin demande l'acquittement pour son client, le jury se retire pour délibérer

L'avocat de Derek Chauvin, le policier jugé à Minneapolis pour la mort de George Floyd l'an dernier, a demandé lundi l'acquittement de son client, affirmant que l'accusation n'avait pas fourni la preuve irréfutable de sa culpabilité.

►►► À lire aussi : Procès de Derek Chauvin : sous surveillance policière et barricadée, Minneapolis "se prépare au pire"

L'accusation "a échoué à apporter la preuve au-delà du doute raisonnable et M. Chauvin doit par conséquent être déclaré non-coupable", a affirmé Eric Nelson après près de trois heures de plaidoirie.

Les délibérations du jury en cours

Les membres du jury du procès de Derek Chauvin se sont retirés lundi pour délibérer à huis clos sur la responsabilité du policier blanc dans la mort de George Floyd.

"Vous devez être absolument impartiaux", leur a dit le juge Peter Cahill, qui les a invités à "examiner les preuves, de les soupeser et d'appliquer la loi". Derek Chauvin, ex-agent de police de Minneapolis de 45 ans, a plaidé non coupable des charges de meurtre, homicide involontaire et violences volontaires ayant entraîné la mort de George Floyd, pesant contre lui. Il encourt jusqu'à 40 ans de prison.



Les explications de notre correspondant dans le JT du 19/04/2021 :