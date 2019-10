Mort d'Abou Bakr al Baghdadi : les premières images de l'armée américaine

"Ce campement se trouvait dans la province d’Ideleb a expliqué devant la presse le général Frank McKenzie, commandant du commandement central des États-Unis. C’est une région dans laquelle nous n’avons pas souvent opéré. Elle se trouve à une heure de vol en hélicoptère de notre base la plus proche en Syrie. Nous pensons qu’il s’était caché dans la province d’Ideleb suite à la pression intense qui avait été mise sur le groupe ISIS (ndlr : le groupe terroriste Etat islamique). Quand les forces spéciales sont arrivées au campement, des combattants sont arrivés de deux endroits différents et ont commencé à tirer sur les avions américains qui participaient à l’opération. Ces personnes, dont nous ne connaissions pas les liens précis avec al Baghdadi, mais qui se sont montrées hostiles vis-à-vis de l’armée américaine, ont été tuées par deux bombardements lancés depuis des hélicoptères d’appuis.

On en sait plus désormais sur l'organisation du raid américain qui a mené à l'élimination du chef du groupe terroriste état islamique, Abou Bkr Al-Baghdadi. Sa dépouille a été immergée en mer. Histoire d'éviter qu'une tombe éventuelle ne devienne un lieu de pèlerinage. Retour sur cette opération dont s'est félicité le président américain.

Huit personnes tuées dans l’opération

"L’armée américaine a découvert que al Baghdadi rampait dans un tunnel au moment où il allait être arrêté précise le général Frank McKenzie. Al Baghdadi a déclenché sa ceinture d’explosifs ce qui a engendré sa mort et celle de deux jeunes enfants qui étaient avec lui. Nous avions à l’origine parlé de trois enfants, mais suite à une série de débriefing, nous savons maintenant qu’il n’y en avait que deux. Au total, six membres du groupe ISIS (ndlr : le groupe terroriste Etat islamique) sont morts lors de l’opération. Quatre femmes et deux hommes dont al Baghdadi". Deux personnes ont aussi été arrêtées et emmenées en hélicoptère.

"Al Baghdadi a rampé dans un trou avec deux enfants"

"Al Baghdadi a rampé dans un trou avec deux enfants et s’est fait exploser alors que ses partisans restaient au sol, vous pouvez en déduire quel genre de personne il est à la vue de ce comportement. Ce n’est que mon observation empirique de ce qu’il a fait. Je ne peux rien confirmer d’autre concernant ces derniers moments". Le général Frank McKenzie précise que plusieurs autres personnes ont été arrêtées avant d’être relâchées. "Les personnes qui n’étaient pas des combattants ont été relâchées. Ce groupe de personnes a été traité avec humanité. Il y avait notamment 11 enfants.