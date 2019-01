Montréal, la ville qui n'a pas peur de la neige

Chaque hiver, plus de deux mètres de neige tombent sur Montréal, faisant d’elle l’une des villes les plus enneigées au monde. Les habitants y sont habitués. Ils savent pertinemment bien qu’au petit matin, ils vont sans doute devoir déneiger leur voiture ainsi que le porche de leur maison. "Chaque jour, je mets trente minutes à déneiger ma voiture avant de partir au travail", nous explique cet homme croisé dans une rue du quartier Outremont. " Ça fait partie de la vie, mais cette année, ça a commencé tôt, dès le mois de novembre ", ajoute-t-il. Un peu plus loin, une commerçante est en train de dégager la neige devant son magasin. "C’est très physique, c’est vrai, mais on ne veut pas que les gens glissent ou tombent devant notre vitrine".

Dégager les grandes routes : une priorité La Ville de Montréal aussi prend le déneigement très au sérieux. Chaque jour, 500.000 voitures circulent dans son centre-ville. Alors dès que la neige commence à s’accumuler, les déneigeuses sortent en nombre.

Les centimètres de neige s’accumulent dans Montréal - © Fiona Collienne

Elles sont principalement déployées la nuit, pour ne pas gêner le trafic routier. "Déneiger Montréal, ce n’est pas rien", nous explique Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville. "On a 6000 kilomètres de trottoir et 4000 kilomètres de routes, sans compter toutes les pistes cyclables. Au total, on déneige l’équivalent de deux fois la distance entre Bruxelles et Montréal. Le secret ? C’est d’être toujours prêt." Que faire de la neige qui s’accumule ? Les équipes de la Ville ont constamment les yeux rivés sur les prévisions météorologiques. Dès qu’il tombe 2 ou 3 centimètres, les déneigeuses dégagent les routes et tassent la neige le long des trottoirs. Dès qu’il neige 15 centimètres ou plus, il faut passer à l’étape supérieure et charger la neige dans des camions. "A ce moment là, on demande aux automobilistes de déplacer leurs voitures et on fait passer une gigantesque souffleuse. Elle souffle la neige dans des camions qui attendent les uns derrières les autres. Pour une tempête de 20 centimètres de neige, on aura besoin de 50.000 trajets de camion pour enlever toute la neige", explique le porte-parole. La procession est bruyante et impressionnante. Elle a lieu en général cinq fois par hiver et s’étend sur quatre ou cinq jours d’affilée. Une préoccupation environnementale Mais alors toute cette neige, on en fait quoi ? Chaque hiver à Montréal, 12 millions de mètres cube de neige doivent être enlevés et éliminés.

Le camion de chargement file vers le site d’élimination de neige - © Fiona Collienne

Il y a plusieurs sites qui permettent de stocker la neige et d’attendre qu’elle fonde. Le plus impressionnant d’entre eux s’appelle " la carrière Saint-Michel ", une ancienne carrière absolument gigantesque à quelques rues du centre-ville de Montréal.

Le spectacle est impressionnant, les camions déversent leur chargement - © Fiona Collienne La carrière Saint-Michel accueille plus du quart de toute la neige de Montréal - © Fiona Collienne

C’est ici que les camions viennent déverser la plus grosse partie de la neige récoltée. "Jusqu’à la fin des années 1980, on utilisait notamment le fleuve Saint-Laurent pour balancer la neige. Depuis, on a amélioré nos pratiques sur le plan environnemental. La neige qui est amenée ici va fondre au fil des mois. On va récupérer l’eau de fonte, la traiter dans une station d’épuration des eaux usagées et la remettre dans le fleuv ", précise Philippe Sabourin. Un budget colossal pour le déneigement Chaque année, la Ville dépense plus de 160 millions de dollars (110 millions d’euros) pour le déneigement. Lors d’une opération de chargement de neige, 2000 véhicules et 3000 employés sont mobilisés. Et chaque jour, 2000 voitures gênant les opérations sont remorquées. Les chiffres donnent le tournis mais un tel déploiement est nécessaire pour éviter la paralysie dans cette grande ville nord-américaine. Et l’aéroport alors ? S’il y a bien un endroit où la neige est scrutée de près, c’est à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.

Malgré la neige et le verglas, les avions décollent à l’aéroport de Montréal - © Fiona Collienne

Pourtant, malgré la neige et le verglas, les annulations de vol sont peu fréquentes. " In fine, la décision revient aux compagnies aériennes. Il y a parfois une mauvaise visibilité. Mais les pistes, elles, sont toujours déneigées, du premier au dernier flocon, on est sur le pont et on ne lâche rien ", indique Sylvain Marchand, directeur adjoint à l’entretien des terrains de l’aéroport de Montréal. En 34 ans de carrière, il n’a jamais connu de fermeture de l’aéroport.



Sur les pistes, le ballet des déneigeuses est impressionnant. Elle sont capables de déneiger une piste en vingt minutes chrono. Un peu plus loin, une autre équipe s’occupe spécifiquement de dégivrer les avions avant le décollage.

Les déneigeuses sont en action, elles doivent déneiger cette piste en 20 minutes chrono - © Fiona Collienne L’appareil de Montréal détient une soixantaine de machines pour le déneigement et investit régulièrement - © Fiona Collienne

Comme pour les routes, la clé du succès face à la neige semble tenir en deux points : la prévision et l’investissement. " On investit souvent dans de nouvelles machines très performantes ", précise Sylvain Marchand sur le tarmac. " On va évidemment considérer le prix mais on a la chance d’avoir une direction qui comprend l’importance d’investir, donc je pense que la performance passe avant le prix. Quand on regarde la flotte que nous avons, il y a de quoi être fier. D’ailleurs, on est très sollicités par d’autres aéroports dans le monde qui veulent savoir comment on travaille ". Chaque année, l’aéroport de Montréal forme d’autres aéroports et opérateurs du déneigement, forte de ses décennies d’expérience. Le saviez-vous ? A Montréal, les pneus hiver sont obligatoires à partir du 15

décembre.

L’hiver 2007-2008 reste dans toutes les mémoires : 5 mètres de neige étaient tombés sur la ville.

Une partie de Montréal est desservie par un réseau piétonnier souterrain, une sorte de labyrinthe reliant entre eux les édifices et commerces du centre-ville sur une distance de 32 kilomètres.

En dessous de -15 degrés Celsius, le sel n’a plus aucune efficacité sur les routes et trottoirs. Il faut alors épandre de la roche et du sable pour sécuriser les déplacements.

Au plus fort d’une opération de chargement de neige à Montréal, en pleine nuit, la carrière Saint-Michel accueille un camion rempli de neige toutes les dix secondes.