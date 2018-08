Mont-Blanc: le maire s'indigne du comportement "intolérable" des "bouffons" alpinistes

L'ascension du Mont-Blanc est une activité très prisée pendant les vacances d'été. Ces derniers jours, 80 alpinistes grimpaient quotidiennement la montagne en passant par le refuge du Goûter. En raison de la surfréquentation, les autorités françaises avaient d'ailleurs restreint l'accès du 14 au 22 juillet.

Jean-Marc Peillex, le maire de Saint-Gervais Les Bains, commune au pied du Mont-Blanc, se plaint sur Twitter des attitudes "ahurissantes et intolérables" des personnes qui empruntent l'itinéraire pour se rendre au refuge du Goûter. Il n'hésite d'ailleurs pas à les qualifier de "bouffons".

Il insiste sur le fait que les randonneurs doivent réserver pour accéder au refuge, car le nombre de places disponibles est limité à 120. Il s'exaspère du fait que certaines personnes aient agressé et insulté un guide, avant de conclure: "En 2019, plus rien ne devra plus être comme avant et le Mont-Blanc devra retrouver sa dignité perdue!"