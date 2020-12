Monolithe dans l'Utah : un nouveau monument apparaît en Roumanie, après "l'enlèvement" du premier aux Etats-Unis

Nous vous en parlions il y a quelques jours, un mystérieux objet métallique d’environ trois mètres de haut est apparu dans le désert de l’ouest américain.

Découvert le 18 novembre dernier par des responsables locaux qui survolaient la zone pour compter les spécimens de mouflons, le monolithe est aujourd’hui porté disparu… Une piste se dégage toutefois du côté de la Roumanie où un objet similaire a été retrouvé.

Le monolithe volé

Depuis l’annonce de cette découverte, nombreux sont les Américains qui prennent leur pick-up et se mettent en route pour découvrir cet objet en métal. Son apparition mystérieuse fascine les foules. Création extraterrestre, téléphone interstellaire, portail intergalactique ou - plus terre à terre - oeuvre d'art… Les théories fusent de toute part. La seule chose que l’on peut affirmer à la vue des images satellites prises au fil des années, c'est que cet objet est apparu entre juillet et octobre 2016.

Comme de nombreuses autres personnes, Ross Bernards, un Américain passionné d’exploration se met donc en quête du monolithe avec trois amis ce vendredi 27 novembre. "Nous avons fait 6 heures de route pour le voir, indique-t-il sur son compte Instagram.

Il raconte alors, photo à l'appui, qu'il a assisté à l'enlèvement du monument. "Quand nous sommes arrivés, nous avons passé 1h40 seuls autour de l’objet où nous avons pris des photos et des vidéos. À 20h40, quatre gars sont arrivés et deux d’entre eux se sont avancés ont appuyé sur le monolithe. L’un d’eux a dit : 'Vous feriez mieux d’avoir vos photos'. Il a alors donné une grosse poussée et le monolithe a commencé à pencher. Il a crié à ses autres amis qu’ils n’avaient pas besoin d’outils. L’autre gars avec lui lui a alors dit : "Voilà pourquoi tu ne laisses pas de déchets dans le désert". Puis ils sont tous les quatre venus et l’ont poussé. Il a fini par atterrir sur le sol avec une forte détonation. Ils l’ont rapidement brisé et alors qu’ils le transportaient vers la brouette qu’ils avaient apportée, l’un d’eux nous a regardés tous en disant : "Ne laissez aucune trace".

Riccardo Marino, un autre explorateur ajoute : "Vers 23h30, le vendredi 27 novembre, je suis arrivé sur le site du monolithe. Tout ce qui restait à sa place était un message écrit dans la saleté qui disait "bye bitch" avec une tache d’urine fraîche juste à côté. Quelqu’un venait de voler la statue."