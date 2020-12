Monolithe dans l’Utah : découvrez le témoignage exclusif de Ross Bernards, témoin de l’enlèvement

C’est une histoire qui déchaîne les passions. Le 18 novembre dernier, une mystérieuse sculpture en métal de 3,50 mètres était découverte dans un désert de l’Utah.

Si un monolithe est étymologiquement un bloc de pierre massif, cette structure métallique sera appelée comme tel, faute d’autre qualificatif.

Mais alors que les foules affluent pour voir le mystérieux objet, il disparaît mystérieusement le 27 novembre.

L’homme qui a vu le monolithe disparaître

Et si les théories les plus folles fusent de toute part, c’est un aventurier originaire du Colorado qui apporte une réponse à cette disparition.

En exclusivité pour la RTBF, il témoigne : "le monolithe se trouvait près du parc national de Canyonlands dans l’Utah. Il se trouvait dans une belle petite alcôve au sein d’un canyon. C’était un endroit vraiment magnifique et nous avons mis du temps à y aller. On a roulé pendant une heure et demie sur une route de terre très rocailleuse et accidentée, sur laquelle il faut vraiment avoir une autorisation et un permis de conduire à quatre roues motrices pour s’y rendre."

Ross et ses amis ont été les dernières personnes à pouvoir profiter de l’étrange objet en métal. "Je suis allé là-bas pour pratiquer un peu de "light painting" avec mon drone. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça et j’ai pensé que ce serait une bonne occasion. Je n’allais même pas partager les photos parce que c’était un entraînement. Mais quatre hommes sont arrivés et se sont mis à pousser le monolithe avec leur corps. Ça a commencé à basculer et il a fini par tomber avec un grand bruit sourd. Et ils ont dit : 'c’est pour ça qu’il ne faut pas laisser les ordures dans le désert.'"