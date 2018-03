Monaco: on vous emmène au traditionnel Bal de la Rose

S.A.R. La Princesse de Hanovre, Présidente de la Fondation Princesse Grace et son ami Karl Lagerfeld ont à nouveau imaginé ensemble le Bal de la Rose 2018, la 64e Edition. Un grand classique des soirées mondaines de la planète, où le sésame d'entrée était fixé à 800 euros par personnes.

Afin de célébrer la magie de Manhattan (New York était le thème 2018: ndlr), Karl Lagerfield a pensé au dessinateur Sempé, connu pour ses albums et ses couvertures du New Yorker. Il a ainsi recréé une Sky Line idéale à partir d’un choix des dessins de Sempé.

Pour cette soirée qui avait lieu samedi 24 mars, la Salle des Etoiles transformée en Ball room imaginaire, perchée en haut d’un gratte-ciel, offrant à travers les baies un New york illustré par les dessins de Sempé. Les tables étaient habillées de nappes en satin rose et grise avec au centre une profusion de roses en camaïeu.