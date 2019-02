Molly, la première chienne anti-dopage formée en Suède

Les athlètes de haut niveau sont régulièrement testés lors des compétitions. Prise de sang et contrôle d’urine, tout est bon pour traquer les fraudeurs. Lorsqu’ils se font prendre avec des substances illégales dans leur corps, la suspension est de mise.

Un nouveau moyen pour trouver des drogues illégales est actuellement testé en Suède. Il est facile et rapide… C’est Molly ! Ce chien est le premier chien antidopage au monde, un chien expert dans la recherche de substances trompeuses.

Une chouette gueule

Elle aime jouer, comme n’importe quel chien. Pourtant, en son genre, Molly est unique. Elle apprécie tout particulièrement de rechercher des substances dopantes, des substances interdites. Elle a un nez, comme on dit. Un nez qui lui confère un véritable superpouvoir qui fait d’elle le premier chien antidopage au monde.

« C’est un chien très gentil et gentil, sauf qu’elle cherche des substances, et là elle est terrifiante. Elle trouve tout ce que nous voulons qu’elle trouve », explique son maitre, Michael Sjöö. " Molly est capable de trouver de nombreuses substances interdites et frauduleuses. Les plus courants sont les stéroïdes et la testostérone qui ont un impact sur les muscles du corps, elle les trouve facilement. Ils peuvent être sous forme de comprimés, de liquides ou de crèmes, elle les trouve tous. »

Entrainement et récompense

Molly effectue un vrai travail, elle doit pour cela s’entrainer et recevoir des récompenses. Son truc, c’est la balle ! « Cette balle est la récompense que Molly reçoit quand elle trouve quelque chose. Quand nous la rapportons, elle sait qu’il est temps de travailler et quand elle trouve la substance qui triche, elle prend le ballon et devient vraiment heureuse parce que c’est l’une de ses activités préférées », explique le maître-chien.

Depuis 1968 et la première suspension d’un athlète olympique, contrôlé positif à l’alcool, le dopage est devenu un fléau. Aux Jeux olympiques comme dans toutes les compétitions. Des champions pincés comme Ben Johnson ou Marion Jones ont fini par jeter le doute sur l’ensemble des performances. Le CIO s’est donc lancé dans une course-poursuite contre les tricheurs et les apprentis sorciers, toujours à la pointe de la science. Avec sa truffe hors du commun, Molly pourrait intéresser l’Agence mondiale pour le dopage…