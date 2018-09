Mobilisation de milliers d'Américains en faveur du climat et contre la politique de Trump

Des milliers de personnes ont manifesté samedi à San Francisco pour exiger des actes contre le changement climatique, rejoignant les manifestants qui ont défilé dans de nombreuses villes à travers le monde en pleine préparation de la COP 24.

Rassemblés dans une ambiance festive, les manifestants sont venus de tout l'Etat de Californie et pour certains du reste du pays.

Leur message était double : accélérer la transition vers un monde s'appuyant sur les énergies renouvelables plutôt que fossiles, et protéger les personnes les plus vulnérables face dérèglement climatique (sécheresse, vagues de chaleur et tempêtes).

La politique de Trump dans le viseur

De nombreux slogans étaient très politiques et visaient directement le locataire de la Maison Blanche Donald Trump, qui a retiré les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat et s'efforce d'annuler les normes environnementales de l'ère Obama.

La Californie s'est fixé des objectifs ambitieux pour réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre au cours des 30 prochaines années.

C'est à San Francisco que se tiendra à partir du 12 septembre le Sommet mondial des villes et entreprises pour le climat, organisé par le gouverneur de Californie en réponse à la politique anti-écologique de Trump.