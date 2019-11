Mission économique en Chine : 42 contrats ou accords signés ce lundi à Pékin

9 accords concernent des projets entre des autorités gouvernementales ou académiques belges et des autorités chinoises. La Région wallonne par exemple a signé un accord avec la province chinoise du Hainan dans le cadre de la zone de libre échange et portuaire que cette province implémente. L’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Étrangers (AWEX) a également signé d'autres accords, notamment dans le domaine de la recherche scientifique. Hub. brussels (l’Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise), Wallonie-Bruxelles International (WBI), Flanders Investment and Trade, Wagralim (pôle de compétitivité wallon dans le secteur agroalimentaire), et l’UCLouvain ont aussi tous apposé des signatures ce lundi.

Un accord aussi dans le domaine équestre

Certains ont aussi été sollicités par la Chine pour échanger des compétences, parfois dans des domaines inattendus. C’est le cas du Centre européen du cheval de Mont-le-Soie (Vielsalm). "On vient de signer une lettre d’intentions avec un centre équestre de la région de Pékin pour promouvoir les sports équestres ici mais aussi la formation et l’échange de jeunes vétérinaires entre la Belgique et la Chine explique Didier Serteyn, professeur à l’ULiège spécialisé en médecine équine et administrateur délégué du Centre européen du cheval. La Belgique est très connue dans le monde du cheval et donc nous sommes très sollicités par les Chinois. Nous voulons donc impliquer notre université et notre centre de recherche de Mont-le-Soie dans le suivi des chevaux qui vont venir de Belgique, d’Europe et transiter vers la Chine. Les Chinois sont bien formés en productions animales mais très peu en sciences cliniques. Ils ont donc besoin de centre de référence en Europe et nous espérons jouer ce rôle. L’espoir est aussi de consolider ce partenariat sur le long terme. Il y aura d’ailleurs très probablement, dans les mois qui suivent, un investissement de la part du partenaire chinois dans notre centre en Belgique pour justement nous permettre d’offrir les services qu’ils souhaitent recevoir".