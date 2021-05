Missiles artisanaux du Hamas contre Dôme de fer israélien : quelles sont les forces en présence ?

Depuis le 10 mai, une guerre ouverte a repris entre Israël et le Hamas à Gaza. Israël domine, et de loin, en termes d’armement le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza et soumis à un blocus. L’armée israélienne est la plus puissante de la région, avec un accès prioritaire à la dernière technologie, notamment américaine. La lutte est complètement asymétrique. Mais d’où viennent les milliers de roquettes tirées par le Hamas ? Quelles sont ces armes, artisanales mais destructrices ? Comment Israël se protège-t-il ?

Une armée israélienne de mieux en mieux dotée

Israël est classé 15e au rang des pays qui dépensent le plus pour la défense dans le monde, avec plus de 16 milliards d’euros en 2019, soit quasi 6% de son PIB, en augmentation considérable de 30% en dix ans. Ce pourcentage de PIB a bien sûr été plus élevé par le passé (30% en 1975). Son contingent relativement restreint se complète de nombreux réservistes. La plupart des Israéliens servent ainsi 2 ans et 8 mois dans l’armée, 2 ans pour les Israéliennes.

Les forces israéliennes misent énormément sur l’avancement de la technologie. Le Dôme de fer antimissile est le meilleur exemple, mais il y a aussi le système Trophy qui crée une bulle de protection autour des chars, les caméras espions tout terrain à 360° EyeBall, le fusil intelligent Smash AD qui vise à la place du tireur, un projet de laser antimissile, les drones suicide pour le combat urbain…

L’armée israélienne est considérée comme ayant la capacité nucléaire depuis 1967, disposant de dizaines voire centaines d’armes nucléaires et de la capacité de les lancer par avions, missiles balistiques et sous-marins.

Israël domine donc en termes militaires, notamment grâce à sa force aérienne, son point fort, ses drones armés et ses systèmes de renseignement, avec le Mossad probablement la meilleure agence d’espionnage au monde. Tous ces atouts permettent des frappes à Gaza à volonté. L’armée israélienne insiste sur le fait que ne sont visés que des objectifs militaires, la densité de population à Gaza et le fait des installations du Hamas et du Jihad islamique soient situées à proximité voire à l’intérieur de bâtiments civils rend impossible d’éviter les victimes civiles.

Un des buts d’Israël dans ce conflit est de contrôler l’armement du Hamas. "Le but de l’opération est de ramener le calme à long terme, renforcer les forces modérées de la région et de soustraire au Hamas ses capacités stratégiques", selon le ministre israélien de la Défense Benny Gantz, d’ailleurs chef de l’armée lors de la guerre de Gaza en 2014.

Des tunnels et une production locale d’armes impressionnante à Gaza

Gaza, c’est une bande de terre dont la surface correspond à plus de deux fois la région de Bruxelles-Capitale. Deux millions de Palestiniens y vivent. Cette enclave est entourée de murs et de barbelés. Elle est soumise à un blocus terrestre et maritime imposé par Israël depuis que le Hamas, le parti islamiste, a pris le contrôle de l’enclave en 2007.

Avec les années, la population, puis le Hamas et le Jihad islamique y ont développé un réseau de tunnels de plus en plus dense.

C’est ce réseau que visent les bombardements israéliens sur Gaza, des tunnels utilisés pour faire entrer des biens de première nécessité, pour circuler, pour entreposer des combattants et surtout des armes, malgré le blocus. Israël affirme avoir empêché l’infiltration d’un commando d’élite du Hamas sur son territoire au départ de Gaza. Le renseignement israélien a permis de déjouer l’opération et l’armée a fait imploser le tunnel en question, selon ses dires.