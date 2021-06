Minneapolis tente (sans beaucoup de succès) de rouvrir à la circulation le carrefour où est mort George Floyd

La ville de Minneapolis tentait jeudi de rouvrir à la circulation l'intersection où est mort l'Afro-Américain George Floyd, devenue un lieu de mémoire mais aussi une zone de non-droit régulièrement entachée de violences.

Arrivés avant le lever du jour, des employés municipaux de la métropole du nord des Etats-Unis ont retiré des blocs de béton qui bloquaient les accès du carrefour où le quadragénaire noir a succombé sous le genou d'un policier blanc, le 25 mai 2020, a constaté un photographe de l'AFP.

Ils ont également installé des panneaux de circulation pour créer un rond-point autour d'une statue d'un énorme poing levé, érigée au centre de ce qui a été rebaptisé le "Square George Floyd".

Une association de riverains aidait à désamorcer les tensions avec des militants antiracistes qui, depuis plus d'un an, occupent les lieux et tentaient jeudi d'empêcher leur réouverture.

Symbole des tensions qui traversent l'Amérique, le site est devenu un lieu de recueillement et de débats, avec de nombreuses peintures murales, un jardin communautaire et d'autres installations.

Mais c'est aussi une zone de non-droit où la police n'est pas la bienvenue. Les coups de feu y sont fréquents, surtout la nuit, et ont fait une dizaine de morts ou de blessés dans les environs en un an, selon les forces de l'ordre.

La police n'est pas associée à l'opération de nettoyage, a précisé à l'AFP son porte-parole John Elder.