Minneapolis, deuxième nuit de troubles après la mort d'un homme noir lors de son arrestation par la police

Une arrestation diffusée sur Facebook live

Minneapolis, deuxième nuit de troubles - © DARNELLA FRAZIER - AFP

L'arrestation de George Floyd a été filmée par un passant et diffusée sur Facebook. Sur la vidéo, on voit l'homme de 46 ans maintenu au sol par un policier agenouillé sur son cou. On entend distinctement George Floyd dire qu'il ne peut respirer et supplier le policier de lever son genou. On voit également l'homme inconscient, toujours maintenu au sol. Il est ensuite transporté en ambulance. Sa mort serait intervenue peu après. Les 4 policiers impliqués dans l'arrestation ont été licencié de la police. Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a publiquement déploré la mort de George Floyd et demandé pardon à sa famille ainsi qu'à la communauté noire. Plus tard, il a demandé: