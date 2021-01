Ministres, conseillers, directeurs : qui seront les membres de l'administration du président Joe Biden ?

Les "ministres" du cabinet

Les "secretaries" (les ministres) seront au nombre de 15 (plus la vice-présidente). Le poste le plus en vue est celui de Secretary of State, l’équivalent du ministre des Affaires étrangères. Chacun et chacune gèrent un département.

Affaires étrangères : Antony Blinken. Agé de 58 ans, Antony Blinken est un ancien de l’administration Obama. Il fut secrétaire d’État adjoint de 2015 à 2017 et a également travaillé sous la présidence Clinton en tant que membre du Conseil de sécurité nationale à la Maison Blanche. Biden le nomme aujourd’hui à la tête de la diplomatie américaine.

Défense : Lloyd Austin. Agé de 67 ans, ce vétéran des guerres d’Irak et d’Afghanistan a aussi travaillé au sein de l’équipe Obama en tant que responsable du commandement des opérations militaires américaines notamment au Moyen-Orient. Désormais, il sera en charge du Pentagone.

Sécurité intérieure : Alejandro Mayorkas. Surnommé "Ali" Mayorkas, ce natif de Cuba, a occupé le poste d’adjoint à la Sécurité intérieure entre 2013 et 2016. Il a aussi été directeur des services de l’immigration. Il est âgé de 61 ans.

Justice : Merrick Garland. A 68 ans, cet ancien candidat à la Cour suprême (sur proposition du président Obama) a été juge en chef à la cour d’appel pour le district de Columbia. Sa mission en tant qu’Attorney general (procureur général ou ministre de la justice) : restaurer l’image de la justice américaine, malmenée sous l’ère Trump. Il devra aussi lutter contre les violences et le racisme dans les différents services de police.

Trésor : Janet Yellen. Cette ancienne directrice de la Réserve fédérale est âgée de 74 ans. C’est une experte en matière de finances. C’est la première femme à diriger le département du Trésor.

Intérieur : Debra Haaland. Agée de 60 ans, Deb Haaland est la première amérindienne à occuper ce poste. Elle est élue du Nouveau-Mexique. Elle a été choisie par Joe Biden le mois dernier. Membre de la tribu Laguna Pueblo installée au Nouveau-Mexique, Deb Haaland se retrouvera à la tête d’un département qui gère notamment les vastes ressources naturelles des terres fédérales, comme les parcs nationaux, mais aussi les réserves indiennes.

Agriculture : Tom Vilsack. Tom Vilsack, 70 ans, est l’ancien gouverneur de l’Iowa. Il a déjà été en charge de l’Agriculture, sous la présidence Obama.

Commerce : Gina Raimondo. Dossier sensible pour Gina Raimondo, 49 ans. Sa mission : promouvoir les industries et les entreprises américaines, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. Difficile à l’heure du conflit commercial avec la Chine.

Santé : Xavier Becerra. A 62 ans, ce procureur général de Californie, représentant de la communauté hispanophone du pays, atterrit à la Santé à l’heure où le pays est frappé de plein fouet par l’épidémie de coronavirus. Le pays en est aujourd’hui à près de 400.000 décès.

Travail : Martin Walsh. A 53 ans, le maire de Boston depuis 2014 va occuper le poste de secrétaire au Travail. Une première depuis plus de quarante ans pour un syndicaliste. Ancien alcoolique, celui-ci communique régulièrement sur l’addiction à l’alcool.

Transports : Pete Buttigieg. Chouchou des médias lors de la primaire démocrate, Pete Buttigieg s’est retiré de la course au profit de Joe Biden. Ex-consultant, ayant servi en Afghanistan, ouvertement homosexuel et chrétien, Pete Buttigieg sera chargé des Transports. A 38 ans, il est le plus jeune membre de l’équipe Biden-Harris.

Logement : Maria Fudge. Maria Fudge, Afro-américaine de 68 ans, est une élue de l’Ohio au Congrès des Etats-Unis.

Education : Miguel Cardona. A 45 ans, cet ancien enseignant, dont les parents sont originaires de Puerto-Rico sera en charge du département de l’éducation. Il a effectué toute sa carrière dans le domaine de l’enseignement notamment auprès du gouverneur du Connecticut. Sa mission : la réouverture des écoles fermées en raison de la pandémie.

Energie : Jennifer Granholm. Une ancienne de l’équipe Obama et Biden lorsqu’il était vice-président. A 61 ans, Jennifer Granholm a été gouverneure du Michigan entre 2008 et 2011. Elle sera chargée de mettre en œuvre des points-clé du programme de Joe Biden, comme le développement d’alternatives aux énergies fossiles, de bâtiments moins gourmands en énergie et d’un réseau de stations de recharge pour les voitures roulant sans carburant.

Anciens combattants : Denis McDonough. C’est l’ancien chef de cabinet (chief of staff) de Barack Obama. Il a exercé cette fonction entre 2013 et 2017. En charge des Anciens combattants, Denis McDonough va devoir gérer un département au budget important (le deuxième).