Mini-sommet sur la migration: "La France n'a de leçons à recevoir de personne", estime Emmanuel Macron

"La première priorité si on veut sauver la libre circulation à l'intérieur de la zone Schengen est de veiller à un contrôle réel et strict des frontières européennes", a commenté le chef du gouvernement belge.

Le Premier ministre, Charles Michel, a déclaré à son arrivée que ce mini-sommet "doit être utile pour faire des arbitrages et prendre des décisions".

Le but de cette rencontre est de travailler à des "solutions européennes", a indiqué le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

Seize chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE sont réunis dimanche au siège de la Commission européenne à Bruxelles pour tenter de déminer le terrain du prochain Conseil européen sur la question migratoire les 28 et 29 juin.

"Il y a un momentum au niveau européen - mais aussi en collaboration avec les Nations Unies - pour prendre des initiatives concrètes. Il ne faut plus des mots et des formulations, mais bien des actes et des résultats", a-t-il insisté.

"La France n'a de leçons à recevoir de personne"

Emmanuel Macron aussi s'est exprimé à son arrivée au sommet: la France "n'a de leçons à recevoir de personne" sur le dossier des migrants car elle est "le deuxième pays d'accueil des demandeurs d'asile cette année", une réplique aux critiques de Rome sur la position française.