Milan en quarantaine à cause du coronavirus: panique samedi soir, retour au calme dimanche matin

Des Milanais fuient en train la ville placée en quarantaine: "Ils ont fait ce que les médecins craignaient" - © Fanpage.it - YouTube

"Chiude la Lombardia" e l'ultimo treno è preso d'assalto a Milano: "Ci sentiamo come profughi" -... Dopo l'annuncio della bozza del decreto di Governo che vorrebbe chiudere gli ingressi in entrata ed uscita dalla Lombardia e da altre 11 province, se non per ragioni di urgenza, molte persone si sono recate in stazione per prendere l'ultimo Intercity Notte in partenza da Milano Garibaldi alle 23.20. Molti che si trovavano di passaggio a Milano, vogliono tornare a casa prima che sia troppo difficile farlo, altri, spaventati, raggiono amici o parenti in altre regioni d'Italia. "Mi sento come un profugo, - ci racconta un ragazzo che vuole raggiungere la sua fidanzata a Roma - mi sento come un profugo perché stiamo scappando".