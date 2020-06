Mila harcelée et menacée après avoir critiqué l'islam sur Instagram : trois mineurs mis en examen

L’affaire avait fait grand bruit au début de l’année : Mila, une lycéenne française de 16 ans, avait été victime de menaces de mort et de cyber-harcèlement après avoir posté une vidéo virulente dans laquelle elle critiquait l’islam. Aujourd’hui, Le Parisien annonce que trois personnes ont été mises en examen pour "harcèlement" et "vol de données informatiques". Il s’agit de mineurs d’âge, de 16 et 17 ans. Une quatrième personne a été interpellée.

Je déteste la religion

Petit rappel : nous sommes le 18 janvier 2020. Mila, 16 ans, origine du département de l'Isère, réalise un live sur Instagram avec des amies. Elle y parle de tout avant de déborder sur les religions et de critiquer l'islam, ouvertement, dans un langage brut, sans filet. "Je déteste la religion, (…) le Coran il n’y a que de la haine là-dedans, l’islam c’est de la merde. (…) J’ai dit ce que j’en pensais, vous n’allez pas me le faire regretter. Il y a encore des gens qui vont s’exciter, j’en ai clairement rien à foutre, je dis ce que je veux, ce que je pense. Votre religion, c’est de la merde, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul, merci, au revoir."