Mike Pompeo annonce des sanctions contre la Turquie après l’achat à la Russie de missiles S-400

Les Etats-Unis ont décidé d’imposer des sanctions à l’agence gouvernementale turque en charge des achats d’armes, le SSB, pour l’acquisition par Ankara du système de défense aérienne russe S-400, a annoncé lundi le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo.

"Les mesures prises aujourd’hui signalent clairement que les Etats-Unis […] ne tolèreront pas de transactions importantes avec les secteurs russes de la défense et du renseignement", a précisé le secrétaire d'Etat dans un communiqué.

Invoquant une loi adoptée en 2017 par le Congrès, quasiment à l’unanimité, pour "contrer les adversaires de l’Amérique à travers les sanctions" (Caatsa), Washington interdit donc désormais l’attribution de tout permis d’exportation d’armes au SSB et sanctionne financièrement le président du SSB, Ismail Demir, ainsi que d’autres dirigeants de cette agence gouvernementale turque.

Le Congrès a approuvé vendredi la loi de financement du Pentagone qui contient une provision imposant à l’exécutif de sanctionner Ankara pour les S-400, des missiles incompatibles avec les systèmes de l’Otan dont la Turquie est membre.

"Les Etats-Unis avaient clairement fait savoir à la Turquie, aux plus hauts niveaux et à de multiples reprises, que l’achat des systèmes S-400 représenterait un danger pour la sécurité des technologies et du personnel militaires américains et qu’il apporterait des fonds importants au secteur russe de la défense tout en lui donnant accès aux forces armées et à l’industrie de défense de la Turquie", a souligné M. Pompeo. "La Turquie a pourtant décidé de procéder à l’achat des S-400 et de les tester, bien qu’il existe des alternatives compatibles avec les systèmes de l’Otan pour répondre à ses besoins de défense", a-t-il ajouté.