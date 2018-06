Migration: les plateformes de débarquement semblent trouver grâce aux yeux des Européens

L'idée de créer des "plateformes régionales de débarquement" des migrants secourus en mer, y compris hors du bloc européen, semble faire son chemin parmi les seize dirigeants de l'UE qui étaient rassemblés dimanche à Bruxelles, a-t-on appris de sources européennes.

Aucune décision concrète n'a été prise lors de cette réunion informelle au Berlaymont, mais des "échanges francs" ont permis de dégager des convergences dans les positions des Etats membres présents.

La proposition de la France et de l'Espagne, avec l'appui de l'Allemagne, visant à créer des "centres fermés aux frontières de l'UE", dotés de "moyens européens", où les migrants attendraient l'examen de leur cas a été accueillie avec intérêt par plusieurs leaders présents.

C'est également le cas de celle du président du Conseil européen, Donald Tusk, qui vise à mettre en place des "plateformes régionales de débarquement", hors de l'UE cette fois, afin de distinguer les migrants économiques et ceux qui peuvent prétendre à une protection internationale.

"La notion de 'plateforme' va rester, les Etats membres ont seulement des visions différentes de sa signification", a précisé une source bien informée. "Une chose est sûre, ce qui aboutira sera totalement conforme au droit international", a-t-elle ajouté.

L'Italie réclame plus de solidarité

L'Italie a présenté une liste de propositions pour répondre aux flux de migrants, dans laquelle elle préconise des "centres de protection internationaux" dans les pays de transit et prône davantage de financements pour aider les Etats d'Afrique qui combattent l'émigration illégale.

Ce document, présenté par le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte aux dirigeants européens réunis à Bruxelles réclame une plus grande solidarité entre Européens et un partage du fardeau des pays en première ligne face à l'afflux de migrants.

"Nous ne pouvons pas tous les transporter en Italie et en Espagne. Il faut des centre de protection dans plus de pays européens pour sauvegarder les droits de ceux qui arrivent et éviter des problèmes d'ordre publics et de surpopulation", souligne ce texte vu par l'AFP.

Dépasser le règlement de Dublin

Rome appelle aussi à "dépasser" le principe du Règlement de Dublin, qui confie aux pays de première entrée dans l'UE la responsabilité des demandes d'asile, et dont la réforme est au point mort depuis plus de deux ans, en raison notamment de l'opposition frontale des pays de Visegrad (Hongrie, Pologne, Slovaquie et République tchèque), opposés à toute mesure d'accueil obligatoire.

L'Italie considère en outre que la responsabilité conjointe des États membres en matière de sauvetage en mer ne saurait incomber aux seuls pays de première entrée. "L'obligation de sauvetage ne peut pas devenir une obligation de traiter les demandes (d'asile) pour le compte de tout le monde", estime le document italien.

Enfin, l'Italie demande dans son texte des "sanctions financières" contre les pays n'accueillant pas de réfugiés, comme l'a également souhaité samedi le président français Emmanuel Macron.

Une proposition qui vise les pays du groupe de Visegrad (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie).

Un sommet " intense et utile" pour Charles Michel

Le Premier ministre Charles Michel a déclaré, à l'issue de cette réunion informelle, que ce sommet était "intense et utile".

D'après le chef du gouvernement belge, des "progrès sont possibles" jeudi lors du Conseil européen qui rassemblera les 28 Etats membres de l'UE.

"J'ai la conviction que si nous continuons dans les heures et les jours qui viennent à travailler à des mesures réellement opérationnelles pour protéger les frontières extérieures de l'UE, ainsi qu'avec beaucoup d'intensité pour rendre effective une capacité de solidarité sur le plan européen en matière de gestion des questions migratoires et de la politique d'asile, mais surtout si nous sommes engagés réellement pour pouvoir conclure des accords précis avec des pays hors de l'UE, il y a des progrès qui sont possibles jeudi", a ajouté M. Michel.

Ce dernier a affirmé avoir "l'espoir" que "des pas en avant puissent être enregistrés" lors du Conseil européen.