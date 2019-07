Migration: le cas des "Dublinés" qui déséquilibre l'Europe

On parle souvent des migrants qui débarquent sur les côtes italiennes, mais on parle moins des "Dublinés" – du nom de la convention de Dublin –, ces migrants débarqués en Italie ces dernières années et passés dans un autre pays d’Europe après avoir donné photo et empreintes digitales à leur arrivée.

Ces derniers temps, conformément à la convention de Dublin, les pays du nord de l’Europe ont augmenté les demandes de retour vers les pays de première arrivée, parfois avec des méthodes plutôt musclées.

L’histoire de Joelson et de Tatiana en est la preuve. Joelson un Camerounais anglophone et son épouse Tatiana, originaire de Côte d’Ivoire, débarquent en Italie en juin 2017. Ce mois-là, plus de 20.000 migrants débarquent en Italie. Ils sont envoyés dans un camp de la Croix Rouge à Turin, la jeune femme enceinte, et plusieurs fois violées en Libye perd beaucoup de sang.

"En Libye, chaque fois qu’il y a un changement de garde, le nouveau garde, s’il veut coucher avec toi, il te menace, il te brutalise et, si tu refuses, il peut te tuer avec son arme", explique Tatiana, encore choquée. Alors, trois semaines après leur arrivée, ils décident de suivre un autre migrant du Nigeria, et passent la frontière italo-suisse. A Bâle, ils se rendent à la police pour demander de l’aide, car la jeune femme perd beaucoup de sang, elle est hospitalisée et son mari emmené devant les services de l’immigration.

Un retour volontaire… dans la violence

"J’ai été emmené au service de l’immigration, et là ils m’ont dit : 'Nous devons appliquer Dublin', et j’ai dit 'C’est quoi Dublin ?'. Alors ils m’ont expliqué la règle du retour dans le pays de première arrivée, et j’ai dit 'Très bien, rentrer en Italie, ce n’est pas un problème'. J’ai remercié la Suisse pour tout ce qu’ils faisaient pour sauver la vie de ma femme et de notre futur bébé et j’ai signé le document."

L’état de santé de Tatiana ne permet pas un retour immédiat. Leur petite fille Léora naît en janvier à Berne, et en février, l’Italie accepte leur retour conformément au règlement de Dublin. En septembre 2018, la police les emmène de force à l’aéroport. Tatiana raconte : "Ils ont commencé à m’attacher comme une bête, mes jambes étaient toutes encordées et j’étais menottée. Mon bébé pleurait dans son panier. Un policier m’a dit 'Vous, vous êtes illégaux, mais l’enfant lui ne bouge pas, car le bébé est né en Suisse, alors vous êtes migrants et repartez vers l’Italie mais l’enfant ne bouge pas, alors j’ai dit 'Quoi ! ?'.

Lié aux sièges d’un avion privé, le couple se débat et affirme que les policiers leur ont mis un casque sur la tête pour les empêcher de crier. Finalement l’enfant sera mis dans l’avion, et peu avant l’arrivée à Naples, le couple est délié et remis aux autorités italiennes. Accueillis dans un centre pour familles, Joelson et Tatiana ne comprennent toujours pas cette violence, alors qu’ils étaient d’accord de rentrer en Italie volontairement, comme le veut le règlement de Dublin.