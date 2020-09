Migration en Méditerranée : "Mon but dans la vie ? Quitter la Libye"

Les Nord-Africians sont les plus nombreux à arriver en Italie, via la route dite de la Méditerranée centrale, soit la route migratoire la plus meurtrière au monde. Tunisiens et Algériens en tête, mais de plus en plus de Libyens tentent la périlleuse traversée de la Méditerranée. Malgré des contrôles aux frontières nord africaines qui se sont intensifiés, souvent avec l’aide de fonds européens. Combien d’entre eux meurent en mer ? Impossible de le vérifier. "Il y a des centaines de Libyens qui partent chaque jour !", témoigne un membre d’une ONG qui préfère garder l’anonymat pour des questions de sécurité. Point de départ : les villes de Sabratha, Zaouïa, Zouara, Garabulli. "J’ai vu de mes propres yeux 40 corps que la mer a rejetés sur la plage". Des corps de Libyens, "et plus d‘une trentaine de migrants subsahariens sur les rives de Boukamach". Le principal objectif de toute une partie de la jeunesse mais aussi de famille libyenne : partir, fuir un pays qui ne leur offre plus d’avenir.

Quand le désespoir gagne

Depuis qu’il a 18 ans, Ahmed ne connaît que la guerre. Il s’est d’abord battu contre les troupes de Mouammar Kadhafi. Puis contre l’Etat islamique qui avait implanté son califat en Libye, à Syrte, dans la ville voisine de la sienne, Misrata. Il a ensuite repris les armes pour contrer le Maréchal Haftar qui tentait de s’emparer du pouvoir. Oui, Ahmed aime son pays mais il n’en espère plus rien. Il rêve d’une nouvelle vie, en Europe, sans arme, avec un travail. Il y a quelques mois, Ahmed assurait qu’il ne prendrait jamais la mer, qu’il ne prendrait jamais ce risque-là : "J’ai dû faire la guerre durant toute ma vie, j’ai pris le risque de mourir. Mon père a été tué par les troupes de Kadhafi. Nous avons tellement souffert. Tout ça pour ensuite me noyer en mer ? Non, j’ai beau me sentir brisé de l’intérieur, je ne tenterai jamais de traverser la Méditerranée. Je prendrai un avion, une fusée, peu importe ! Mais jamais je ne partirai sur ces embarcations. Je vois beaucoup d’amis partir. Souvent, je n’ai plus aucune nouvelle. Je ne saurai jamais s’ils sont arrivés de l’autre côté, ou s’ils sont morts en mer".