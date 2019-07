Migration en Méditerranée: des arrivées en baisse, mais la mer fait toujours autant de morts (carte interactive)

D'une année à l'autre, les parcours empruntés par les migrants restent les mêmes, mais ceux qu'ils privilégient changent. Par exemple, en 2017, c'était la route de la Libye vers l'Italie qui était la plus empruntée avec 119.369 arrivées dans les ports de la Péninsule. En 2018, ce montant a diminué de 80%. Et comme indiqué ci-dessus, en parallèle, le nombre d’arrivées a augmenté sur les côtes espagnoles et le Maroc est devenu le principal point de départ des migrants vers l’Europe en 2018. Pourquoi ces changements? "Les routes fluctuent en permanence chaque fois que les contrôles aux frontières sont renforcés. En 2015, la route de la Méditerranée orientale était la plus empruntée, et puis en raison de l'accord entre la Turquie et l'Union Européenne, lequel prévoit le renvoi des migrants entrés illégalement en Grèce, en Turquie, contre l'aide d'Ankara pour maintenir les migrants à ses frontières, elle a connu un coup d'arrêt brutal. Les voies de la Méditerranée centrale et celles reliant le Maroc et l'Espagne, ont été réouvertes et de nouveau plus empruntées par les migrants, "précise Denis Duez, expert en migrations à l'Université Saint-Louis Bruxelles.

"Dans l'actualité d'hier et d'aujourd'hui, on constate aussi que les chances d'arriver en Italie sont très petites, en raison de la politique restrictive d'accès menée par le gouvernement italien," précise le directeur du Centre d'Etudes de l'Ethnicité et des Migrations, Marco Martiniello. En février 2017, le gouvernement italien a conclu un accord avec les garde-côtes libyens. Les garde-côtes libyens sont formés et financés, via des subventions européennes, pour intercepter les bateaux de migrants afin de les sauver de la noyade. "Et donc, le détroit de Gibraltar redevient une des voies privilégiées. En outre, l'Espagne a une politique plus ouverte envers les migrants. Les Espagnols n'ont pas de discours haineux envers les migrants. Ils insistent plutôt sur un discours type "arrêtons ce cimetière humain", "précise le directeur du Centre d'Etudes de l'Ethnicité et des Migrations, Marco Martiniello.

Combien de morts en Mé diterran ée?

Si le nombre d’arrivées a diminué ces trois dernières années, le nombre de morts en Méditerranée a lui aussi baissé, en comparaison du plus fort de la crise des réfugiés en 2015-2016 avec plus de 4.000 personnes noyés et plus de 5.000 en 2016. Mais, comme l’affirme un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés publié en 2018, il reste élevé. L’année dernière, 2275 réfugiés et migrants ont perdu la vie, noyés dans les eaux méditerranéennes, soit une moyenne de 6 morts par jour, au large des côtes libyennes, suite au chavirage de plusieurs bateaux.

Sur la voie maritime permettant de rejoindre l’Espagne, le nombre de morts a quadruplé entre 2017 et 2018, en raison, selon le HCR, de bateaux impropres à la navigation ou envoyés en mer malgré de mauvaises conditions météorologiques. Enfin, toujours en 2018, plus de 120 migrants ont trouvé la mort en tentant de rejoindre la Grèce.

Depuis janvier 2019, on note un nombre de décès en baisse par rapport à la même période en 2018. Mais l’année n’est pas terminée et le bilan pourrait donc encore s’alourdir, faute de solutions pour assurer des voies légales d’accès en Europe, et faute de politique efficace de sauvetage en mer. Et malgré les accords avec le Maroc, la Libye ou la Grèce pour qu’ils renforcent les contrôles à leurs frontières, malgré la dangerosité de la traversée, la volonté de partir sera toujours plus forte d’après Marco Martiniello. " Ces migrants sont tellement désespérés qu’ils tenteront la traversée. La situation est identique à celle à la frontière avec les Etats-Unis. Elle est devenue tellement intenable qu’ils n’ont pas d’autre choix que de partir. " La Méditerranée restera un cimetière humain tant que des alternatives plus sûres ne seront pas trouvés, comme l'a plaidé la Haute Représentante de l'Union Européenne, Federica Mogehrini. "Il faut des alternatives sûres et dignes aux traversées maritimes dangereuses",et elle préconise"des réinstallations et des retours volontaires hors de Libye pour éviter de nouvelles pertes en vies humaines". Elle a également réclamé "des capacités de recherche et de sauvetage adéquates" pour l'Union européenne.