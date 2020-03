Migration: à Lesbos, un camp de réfugiés a été incendié

Grèce: violents incidents à Lesbos et Chios contre les nouveaux camps pour migrants - 27/02/2020 Des affrontements avec la police ont fait des dizaines de blessés mercredi sur les îles grecques de Lesbos et Chios, où les habitants protestaient pour le deuxième jour consécutif contre la construction de nouveaux camps pour les migrants. A Lesbos, des centaines de personnes rassemblées à Mantamados, un village proche du site de construction d'un nouveau camp, ont jeté des pierres vers la police, qui a riposté avec du gaz lacrymogène, des grenades assourdissantes et des balles en plastique, selon un photographe de l'AFP. "Nous sommes en temps de guerre. (La police) a les armes, nous avons nos coeurs et nos âmes", a déclaré un prêtre local, le père Stratis. "Vous allez mourir ici", a crié un manifestant aux policiers tandis que d'autres insultaient les forces de l'ordre. Lors des affrontements, qui ont duré toute la journée, dix manifestants et quarante policiers ont été blessés, selon une source policière.